تصريح ادعاء ضد محمد طاهر جبارين وآخر وتمديد اعتقالهما لغاية الإثنين

تمديد اعتقال المتظاهرين محمد طاهر جبارين وآخر من أم الفحم حتى السادس من الشهر الجاري، وتقديم تصريح مدع عام بنية تقديم لائحة اتهام ضدهما حتى ذلك الحين.

من المحكمة في عكا، الأحد الماضي (عرب 48)

قدمت النيابة العامة، اليوم الخميس، تصريح مدع عام تمهيدا لتقديم لائحة اتهام ضد الناشط محمد طاهر جبارين وناشط آخر من أم الفحم، وذلك على خلفية اعتقالهما من مظاهرة ضد الحرب على قطاع غزة في المدينة.

ومددت المحكمة اعتقال جبارين والشاب الآخر لغاية يوم الإثنين المقبل، وذلك حتى الانتهاء من التحقيق والإجراءات القضائية بحقهما.

وهذه المرة الخامسة التي يتم فيها تمديد اعتقال الشابين من أم الفحم، بعد أن اعتقلتهما الشرطة الإسرائيلية وآخرين في أعقاب قمعها مظاهرة منددة بالحرب على قطاع غزة، شارك فيها المئات من أم الفحم، مساء يوم 19 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وكانت المحكمة المركزية في حيفا قد ردّت، يوم الإثنين الماضي ، طلب الاستئناف الذي قدمه مركز عدالة ضد قرار محكمة الصلح تمديد اعتقال الناشط جبارين، والمعتقل الآخر (حظر نشر الاسم) من أم الفحم.

وتم التحقيق مع المعتقلين بشبهة "التحريض، وتهديد أمن الدولة، والتماثل مع تنظيم إرهابي".

وترافع في المحكمة كل من المحامية ميسان موراني، والمحامية أفنان خليفة، وبحضور مدير مركز عدالة المحامي د. حسن جبارين.