جنين: شهيد وإصابات برصاص الاحتلال إحداها خطيرة

ارتفعت حصيلة الشهداء في الضفة الغربية المحتلة منذ بدء الحرب على قطاع غزة وحتى الآن إلى 135 شهيدا، فيما بلغت حصيلة الشهداء منذ مطلع العام الجاري 341 شهيدا.

استشهد الشاب سليمان محمد ستيتي (31 عاما)، وأصيب آخرون بجروح برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي إثر اشتباكات اندلعت في أعقاب اقتحامها لجنين مساء الخميس.

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وأوردت وزارة الصحة الفلسطينية أنه بالإضافة إلى الشهيد، وصلت 5 إصابات إلى مستشفى ابن سينا التخصصي في جنين، إحداها خطيرة في البطن.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن إصابتين بالرصاص الحي وقعتا خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم جنين، واحدة منهما خطيرة جدا، قبل أن يتم إقرار استشهاد أحد المصابين في المستشفى.

ومنعت قوات الاحتلال طواقم الإسعاف من الوصول إلى المصابين وأعاقت حركتها في جنين.

وقالت كتائب "شهداء الأقصى"، إنه جرى تفجير عبوة ناسفة بآلية من نوع "نمر" في محيط مخيم جنين.

وبذلك، ارتفعت حصيلة الشهداء في الضفة الغربية المحتلة منذ بدء الحرب على قطاع غزة وحتى الآن إلى 135 شهيدا، فيما بلغت الشهداء في الضفة منذ مطلع العام الجاري 341 شهيدا.

وفي التفاصيل، فإن وحدات خاصة من جيش الاحتلال اقتحمت جنين، بالتزامن مع اقتحام آليات الاحتلال للمدينة من مختلف المحاور.

واندلعت مواجهات واشتباكات في عدة أحياء بالمدينة خصوصًا في حي الهدف وفي محيط مخيم جنين، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع.

إلى ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال مساء الخميس قريتي راس كركر والجانية غرب رام الله، وتزامن ذلك مع إغلاق المدخلين الرئيسيين للقريتين المتجاورتين، ونصب حاجز عسكري بين قريتي دير ابزيع وعين عريك.

وأفيد بأن جنود الاحتلال تمركزوا عند مسجد الصديق في راس كركر وبالقرب من مدرسة الجانية الإعدادية، وأعقب ذلك اقتحام ومداهمة عدد من المواطنين في القريتين.

وفي مدخل مدينة سلفيت الشمالي، أصيب فلسطيني برضوض إثر تعرضه لاعتداء من قبل قوات الاحتلال.

وجاء في التفاصيل، أن قوات الاحتلال المتواجدة عند البوابة الحديدية على مدخل سلفيت الشمالي اعتدت بأعقاب البنادق على عزيز خالد سلمان من قرية مردا شمالا أثناء مروره من المكان، ما أسفر عن إصابته برضوض وجرى نقله إلى مستشفى سلفيت الحكومي حيث وصفت إصابته بالطفيفة.

ويأتي ذلك فيما تنكل قوات الاحتلال يوميا بالفلسطينيين وتعيق تنقلاتهم في مناطق الضفة الغربية المحتلة.

واعتدت قوات الاحتلال على شاب قرب حاجز عورتا جنوب نابلس.

وقدمت طواقم الإسعاف من الهلال الأحمر العلاجات للشاب (20 عاما) ونقله إلى المستشفى وهو يعاني من جراء تعرضه للضرب.