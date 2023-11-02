مقتل مستوطن إثر عملية إطلاق نار قرب طولكرم في الضفة الغربية

جاء في التفاصيل أن عملية إطلاق النار نُفِّذت عند مفرق بيت ليد شرقي طولكرم. وقد أقرّ طاقم طبيّ إسرائيلي مقتل مستوطن في الثلاثينات من عمره، متأثرا بإصابته في المكان، فيما ذكر جيش الاحتلال أنه شرع في مطاردة منفّذي العملية.

قُتل مستوطن إثر عملية إطلاق نار نُفِّذت شرق طولكرم في الضفة الغربية المحتلة، اليوم الخميس.

يأتي ذلك فيما ارتفعت حصيلة الشهداء في الضفة الغربية منذ بداية العام الجاري إلى 340 شهيدا، بينهم 132 شهيدا منذ، بدء "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

وجاء في التفاصيل أن عملية إطلاق النار نُفِّذت عند مفرق بيت ليد شرقي طولكرم. وقد أقرّ طاقم طبيّ إسرائيلي مقتل مستوطن في الثلاثينات من عمره، متأثرا بإصابته.

وعقب العملية، اقتحمت قوات الاحتلال بلدات بيت ليد وسفارين وعنبتا شرق طولكرم.

وقال أحد أفراد الطاقم: "عندما وصلنا إلى مكان الحدث، رأينا بين الأعشاب على جانب الطريق، سيارة مقلوبة على سطحها. وكان سائق السيارة، وهو رجل في الثلاثينات من عمره، فاقدا للوعي، بدون نبض ولا تنفُّس ومصابا بإصابات نافذة".

وتابع: "أجرينا فحوصات طبية، وفي وقت وجيز، اضطررنا لإقرار وفاته".

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان: "وقعت قبل قليل، عملية إطلاق نار بالقرب من مستوطنة ’عيناب’، أطلق خلاله مخرّبون النار على مركبة انقلبت نتيجة إطلاق النار".

وأضاف أن "قوات الجيش الإسرائيلي بدأت بمطاردة المخرّبين، وأغلقت الطرق في المنطقة" التي شهدت ازدحامات مرورية إثر إغلاق عدة طرق.

واستشهد شخص من ذوي الاحتياجات الخاصّة، برصاص الجيش الإسرائيلي، خلال اقتحام مدينة طولكرم، فجر أمس الأربعاء، فيما استشهد فتى برصاص قوات الاحتلال في بلدة بيت أمّر شمال الخليل في الضفة الغربية المحتلة، مساء الثلاثاء كذلك.

واليوم، استشهد الطفل أيهم الشافعي (14 عاما)، والطفل حمدان عمر حمدان (14 عاما)، والشاب قصي مزيون (24 عاما)، وأُصيب آخرون بجروح تراوحت بين المتوسطة والخطيرة، اليوم الخميس، وذلك خلال مواجهات واشتباكات دارت مع قوات الاحتلال في مدينة قلقيلية وبلدة البيرة.

وأفادت مصادر طبية بأن الشاب قصي مزيون (24 عاما)، وهو من من ذوي الاحتياجات الخاصة، أصيب بالرصاص الحي في الرقبة خلال اقتحام قوات الاحتلال المدينة، ونقل على إثرها إلى المستشفى، حيث أعلن الأطباء عن استشهاده.