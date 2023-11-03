الجيش الإسرائيلي يعلن قصف "خلية" لحزب الله بلبنان وإصابة اثنين من جنوده

الجيش الإسرائيلي يعلن قصف "خلية" لحزب الله جنوبيّ لبنان، وإصابة اثنين من جنوده؛ كما قال إن دبابة له "هاجمت ’خلية مخربين’ كانت تحاول إطلاق صواريخ مضادة للدبابات".

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، قصف "خلية" لحزب الله جنوبيّ لبنان، وإصابة اثنين من جنوده.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن قواته "قضت أمس (الخميس)، على خلية مخرّبين في مجمع لمنظمة حزب الله الإرهابية في الأراضي اللبنانية، وألحقت أضرارا بالبنية التحتية الإرهابية للمنظمة، وذلك ردا على إطلاق النار الذي تم تنفيذه من الأراضي اللبنانية إلى داخل الأراضي الإسرائيلية".

وأضاف البيان أنه "خلال الليلة (الماضية)، هاجمت دبابة تابعة للجيش الإسرائيلي ’خلية مخربين’ كانت تحاول إطلاق صواريخ مضادة للدبابات من الأراضي اللبنانية إلى الأراضي الإسرائيلية".

وقال الجيش إن "جنديا أُصيب بجروح متوسطة، فيماأصيب جندي احتياط آخر بجروح طفيفة، نتيجة لقصف طائرة بدون طيار أمس الخميس على موقع للجيش الإسرائيلي. وتم إجلاء المقاتلين لتلقي العلاج الطبي في المستشفى".

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