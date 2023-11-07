مقتل شخص بجريمة إطلاق نار في حيفا

من مكان الحادث، اليوم (تصوير نجمة داود الحمراء)

قُتل رجل، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في جريمة إطلاق نار بمدينة حيفا.

وأفاد الناطق بلسان خدمة "نجمة داود الحمراء" بأن "مركز الاستعلامات 101 تلقى بلاغا، الساعة 14:04، حول تعرّض رجل لحادثة عنف في حيفا، وبدورها وصلت الطواقم الطبية إلى المكان وقدمت العلاجات الأولية لرجل (45 عاما) وصفت حالته بالحرجة، وبعد فترة وجيزة جرى إقرار وفاته في المكان".

وفتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات الجريمة، دون أن تعلن عن تنفيذ أي اعتقالات، ورجحت أن تكون الخلفية جنائية.

جاء ذلك فيما تتواصل أحداث العنف وجرائم القتل في المجتمع العربي، حيث سجلت حصيلة غير مسبوقة من جرائم القتل منذ مطلع العام الجاري ولغاية اليوم مقارنة مع السنوات السابقة، راح ضحيتها 202 شخص بينهم 15 امرأة.

وتقترف الجرائم وسط تعزز شعور المجرمين بإمكانية الإفلات من العقاب، علما أن معظم الجرائم مرتبطة بالعمل في الربا والسوق السوداء، وتصفية الحسابات بين عصابات الإجرام أو في إطار العنف الأسري.

وتحوّلت جرائم إطلاق النار والقتل إلى أمر معتاد يرتكب على نحو شبه يومي خلال السنوات الماضية في المجتمع العربي، الذي يجد نفسه متروكا لمصيره، في ظل تقاعس الشرطة وتواطئها مع منظمات الإجرام.