استشهاد شاب متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في بيت فوريك شرق نابلس

كان الشهيد قد أصيب وشابان آخران برصاص قوات الاحتلال الحي إثر مواجهات اندلعت فجر الخميس في بلدة بيت فوريك شرق نابلس.

استشهد الشاب ليث محمد باكير نصاصرة بعد منتصف ليل الخميس – الجمعة، متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال خلال مواجهات اندلعت في بلدة بيت فوريك شرق نابلس.

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وشهدت بيت فوريك فجر الخميس مواجهات بين شبان وجنود الاحتلال، أسفرت عن إصابة الشهيد وشابين آخرين بالرصاص الحي، وجرى نقلهم إلى مركز الصداقة الطبي في البلدة.

وفي جنوب نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيتا ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع المواطنين.

وأفيد بأن قوات الاحتلال معززة بعدة آليات اقتحمت بلدة بيتا، ما أدى إلى اندلاع مواجهات أطلقت خلالها الرصاص وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، دون الإبلاغ عن إصابات.

وفي مدينة البيرة، أصيب شاب بجروح جراء إطلاق قوات الاحتلال النار عليه قرب مستوطنة "بساغوت" المقامة على أراضي جبل الطويل.

وقال شهود عيان، إن شابا أصيب بالرصاص الحي في الوجه ووصفت حالته بالمتوسطة بعد إطلاق جنود الاحتلال الرصاص الحي عليه، وجرى نقله إلى المستشفى.

وفي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال المنطقة الشرقية من المدينة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات في حي المساكن الشعبية، أدت إلى إصابة مواطن بالرصاص الحي في قدمه.

وفي السيلة الحارثية غرب جنين، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال، أطلقت خلالها الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع؛ دون الإبلاغ عن إصابات.

يتبع...