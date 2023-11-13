استشهاد مسن برصاص الاحتلال في الخليل

أطلق جنود الاحتلال النار على عيسى علي عبد المنعم القاضي التميمي (65 عاما)، إثناء قيادته مركبته العمومية قرب مبنى الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام، ما أدى إلى إصابته برصاصة في رأسه، واستشهاده على الفور.

استشهد المسن عيسى القاضي (66عاما)، سائق سيارة أجرة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الاقتحام فجر اليوم الإثنين، بالقرب من المدرسة الشرعية للذكور في مدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان مقتصب استشهاد عيسى علي القاضي، برصاصة في الرأس أطلقها عليه جيش الاحتلال في الخليل.

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وأفاد شهود عيان أن قوة عسكرية للاحتلال اقتحمت حي الحاووز في مدينة الخليل، وداهمت المبنى الإداري للجمعية الخيرية الإسلامية لرعاية الأيتام.

وأضافوا أن جنود الاحتلال أطلقوا النار على عيسى علي القاضي، إثناء قيادته مركبته العمومية قرب مبنى الجمعية، ما أدى إلى إصابته برصاصة في رأسه، واستشهاده على الفور.

ووفقا للشهود، لم يكن هناك أي مبرر لإطلاق النار، إذ لم تشهد المنطقة أي اشتباكات أو أي مواجهات، بل قام الجنود بإطلاق النار بشكل عشوائي على المركبات المسافرة.

وذكروا أن قوات الاحتلال استولت على حواسيب وملفات وممتلكات الجمعية الخيرية، وأغلقت أبوابها باللحام الكهربائي.