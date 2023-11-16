عملية إطلاق نار قرب بيت لحم: إصابة 7 إسرائيليين واستشهاد المنفذين

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن 3 فلسطينيين وصلوا بمركبة إلى حاجز النفق وفتحوا النار على الجنود والمستوطنين، حيث تم الاشتباك مع المنفذين ما أدى إلى استشهادهم بعد أن أصابوا 7 إسرائيليين.

مكان عملية إطلاق النار على حاجز النفق (الشرطة)

أصيب 7 إسرائيليين بينهم جنود، صباح اليوم الخميس، في عملية إطلاق نار نفذت على حاجز طريق النفق المؤدي من القدس إلى بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة، حيث تم إطلاق النار على 3 شبان فلسطينيين بزعم تنفيذ عملية إطلاق النار.

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن التحقيقات الأولية للأجهزة الأمنية أظهرت أن منفذي عملية النفق هم 3 أشخاص جاؤوا من الخليل.

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وبحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، استشهد 3 شبان نفذوا عملية إطلاق النار على حاجز النفق قرب بيت لحم.

فيديو يوثّق تبادُل إطلاق النار خلال تنفيذ العملية بين #القدس و #بيت_لحم. pic.twitter.com/Kln3OmRTlE — موقع عرب 48 (@arab48website) November 16, 2023

وأفاد مستشفى "شعاري تصيدك" أنه تم التعامل في المستشفى مع 3 إصابات جراء عملية إطلاق النار قرب القدس بينها إصابة بحالة حرجة موت سريري وإصابتان بجراح متوسطة.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن 3 فلسطينيين وصلوا بمركبة إلى حاجز النفق وفتحوا النار على الجنود والمستوطنين، حيث تم الاشتباك مع المنفذين ما أدى إلى استشهادهم.

وأفادت طواقم الاسعاف الإسرائيلي أنه سلجت 7 إصابات في صفوف المستوطنين على الأقل إحداها حرجة.

وحلقت طائرة مروحية لشرطة الاحتلال في أجواء محيط حاجز النفق بعد عملية إطلاق نار، في وقت قام جيش الاحتلال بإغلاق الحواجز العسكرية جنوب الضفة الغربية.

من موقع العملية على حاجز طريق النفق المؤدي من #القدس إلى #بيت_لحم. pic.twitter.com/bRxSDT29cp — موقع عرب 48 (@arab48website) November 16, 2023

وفي أعقاب عملية إطلاق النار وبسبب الاشتباه بوجود قنبلة في مكان العملية، تم إغلاق جميع الطرقات المؤدية إلى طريق حاجز النفق أمام حركة المرور، فيما استنفرت شرطة الاحتلال قواتها إلى المنطقة.

وبحسب المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية، فإنه تم توثيق عدة إصابات بعملية إطلاق نار عند حاجز النفق جنوب القدس، حيث تم إطلاق النار على المنفذين.

وقامت الشرطة بالتعاون مع الجيش وجهاز الأمن العام "الشاباك"، بإغلاق المنطقة وإجراء عمليات تفتيش، ويتم فحص المنطقة لاستبعاد احتمال وجود المزيد من المسلحين.