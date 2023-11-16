قال وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، اليوم الخميس، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي أكمل "احتلال وتطهير" غرب مدينة غزة، مشيرا إلى الانتقال إلى المرحلة التالية في العمليات البرية التي يتوغل جيش الاحتلال من خلالها في شمال قطاع غزة المحاصر، وعن اقتحام مستشفى الشفاء أكد غالات أن عملية قوات الاحتلال في المركز الطبي الأكبر في قطاع غزة، "مستمرة"، مدعيا أنه "يتم إجراؤها بطريقة دقيقة وانتقائية ولكن حازمة للغاية".

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يأتي ذلك فيما تتواصل عمليات الاحتلال في مستشى الشفاء الطبي، حيث يتخذ الاحتلال من آلاف المرضى والجرحى والنازحين والطواقم الطبية، رهائن لعمليته الرامية إلى السيطرة على الرمز المدني والطبي الأبرز في مدينة غزة، في محاولة للربط بين المجمع الطبي وبين عمليات فصائل المقاومة، في محاولة لتبرير استهداف المشافي التي تهدف إلى استكمال تهجير جميع أهالي المناطق الشمالية من القطاع المحاصر.

في المقابل، أكد قائد سلاح الجو الإسرائيلي، تومر بار، اليوم، إن قواته فشلت في مهمتها بالتعامل مع هجوم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وقال: "لم ننجز مهمتنا في السبت المشؤوم في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر"، وأضاف "نحن نتألم، ونحن نقاتل منذ ذلك الحين. نحن نلحق الأذى بحماس على الأرض وتحت الأرض".

تومر بار (تصوير: سلاح الجو الإسرائيلي)

وتابع بار، في مؤتمر صحافي عقده في إحدى قواعد سلاح الجو، جنوبي البلاد، أنه "لقد ضربنا الآلاف من المخربين، وسوف نصل إليهم جميعا، والقوات الجوية باعتبارها الذراع الإستراتيجية للجيش الإسرائيلي ودولة إسرائيل، منتشرة وتعمل في جميع أنحاء الشرق الأوسط وفي أي ساحة مطلوبة، في كل مكان"؛ وأضاف "نحن مستعدون جيداً بالخطط العملياتية للجبهة الشمالية".

وعن عمليات سلاح الجو في جيش الاحتلال في قطاع غزة، قال بار، "لقد تغير وجه غزة نتيجة لعمليات سلاح الجو؛ لقد ضربنا آلاف الإرهابيين فوق وتحت الأرض. ونفذ سلاح الجو أكثر من 3000 غارة لدعم المناورة البرية، مما جعلها أكثر فعالية"، وأضاف "منذ بداية الحرب، قام جميع أفراد الاحتياط بالامتثال لأوامر الاستدعاء. أكثر من 100% قاموا عناصر الاحتياط التحقوا في القوات العاملة في الميدان ومقر القيادة، وفي الوحدات وفي جميع الأماكن - إنهم ذخر للجيش الإسرائيلي ودولة إسرائيل".