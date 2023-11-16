"أونروا": عدد قتلى الوكالة في غزة هو أكبر عدد يُقتل من عمال الإغاثة في صراع بتاريخ الأمم المتحدة

أعلنت الوكالة اليوم، "مقتل أحد موظفي الوكالة في غارة على غزة، ليرتفع عدد أفراد الوكالة الذين قتلوا منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر إلى 103".

أكّدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ("أونروا")، أن عدد قتلاها في غزة، منذ بدء الحرب في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، هو الأكبر "بتاريخ الأمم المتحدة" خلال صراع.

وأعلنت الوكالة اليوم، "مقتل أحد موظفي الوكالة في غارة على غزة، ليرتفع عدد أفراد الوكالة الذين قتلوا منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر إلى 103".

وأضافت أن "عدد قتلى الوكالة في غزة هو أكبر عدد يُقتل من عمال الإغاثة في صراع بتاريخ الأمم المتحدة".

وذكر المفوض العام لأونروا، أن "رؤساء المنظمات الإنسانية لن يشاركوا في إنشاء أي منطقة آمنة بغزة دون موافقة كل الأطراف".

وفي وقت سابق اليوم، دعا مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إلى تحقيق دولي في انتهاكات الحرب على قطاع غزة، محذّرا من وضع "متفجّر" في الضفة الغربية المحتلة.

وتحدّث تورك في إحاطة إلى الدول الأعضاء في المنظمة عن "مزاعم خطرة للغاية بشأن انتهاكات متعددة وعميقة للقانون الإنساني الدولي، أيا يكن مرتكبها، تتطلب تحقيقا معمّقا ومحاسبة شاملة"، مؤكدا وجود "حاجة إلى تحقيق دولي".

وخلال رحلته إلى المنطقة، زار المسؤول معبر رفح الحدودي بين مصر وغزة.

وقال تورك إن تفشي الأمراض والجوع يبدو "حتميا" في غزة بعد الهجوم الإسرائيلي المستمر منذ أسابيع على القطاع المكتظ بالسكان.

وأضاف تورك في إحاطة غير رسمية للدول في مكتب الأمم المتحدة في جنيف بعد زيارة للشرق الأوسط، أن نفاد الوقود سيكون له عواقب "كارثية" في جميع أنحاء غزة، إذ سيؤدي إلى انهيار أنظمة الصرف الصحي والرعاية الصحية وإنهاء المساعدات الإنسانية الشحيحة التي يتم تقديمها.

وتابع: "يبدو أن تفشي الأمراض المعدية والجوع على نطاق واسع أمر حتمي".