بطائرات مسيّرة: الاحتلال يفرّق مظاهرة إسناد لغزة في الخليل وإصابة العشرات

أطلقت طائرة إسرائيلية مسيرة الغاز السام المسيل للدموع على المشاركين بالمسيرة على دوار ابن رشد، وسط الخليل، ما أدى إلى إصابة العشرات بالاختناق.

قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مسيرة دعم لقطاع غزة ومنددة بجرائم الاحتلال، في مدينة الخليل، بواسطة طائرات مسيّرة استهدفت المتظاهرين بقنابل الغاز.

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وانطلقت المسيرة من مسجد الحسين بمدينة الخليل، بعد صلاة الجمعة، وصولا إلى دوار ابن رشد، وسط هتافات تشيد بصمود أهل غزة، ومنددة بمجازر الاحتلال بحق المواطنين العزَّل.

وأطلقت طائرة إسرائيلية مسيّرة الغاز السام المسيل للدموع على المشاركين بالمسيرة على دوار ابن رشد، وسط الخليل، ما أدى إلى إصابة العشرات بالاختناق، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأظهرت فيديوهات مسيّرتين على الأقلّ فوق المتظاهرين، وحالات الهلع والفرار من المكان، وافصابة بحالات اختناق.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، خمسة مواطنين من مدينة الخليل.

وأفادت مصادر محليّة، بأن قوات الاحتلال داهمت عدة أحياء في مدينة الخليل واعتقلت كلا من مؤمن أيوب القواسمة، ومحمد القواسمة، ومحمد فوزي الخطيب وشقيقه عبد الله، ومصعب عمر الجعبري، بعد أن فّتشت منازلهم.

طائرتان مسيّرتان كانتا فوق رؤوس المتظاهرين في الخليل

واستشهد شخصان برصاص قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، بزعم محاولتهما تنفيذ عملية إطلاق نار، قرب ترقوميا غرب الخليل في الضفة الغربية المحتلة، اليوم الجمعة، بحسب ما أعلن جيش الاحتلال في بيان.

وأبلغت الهيئة العامة للشؤون المدنية وزارة الصحة الفلسطينية، باستشهاد "محمد كامل عوني أبو ميزر و عبد الرحمن طلال أبو سنينة برصاص الاحتلال صباح اليوم، عند مدخل مدينة الخليل الشمالي".

وقال طاقم طبيّ إسرائيليّ إن الشاب الذي حاول تنفيذ عملية إطلاق النار، قد "ترجَّل من سيّارة، وأطلق النار على القوة (الإسرائيلية المتواجدة في المكان)، التي قضت عليه"، لافتا إلى أنه لم تقع إصابات بين عناصر جيش الاحتلال.

وذكر في بيان ثان، أن شخصين "تمّ القضاء عليهما" خلال محاولة تنفيذ العملية، مشيرا إلى أن أحدهما ترجّل من السيارة، فيما كان الآخر يقود المركبة.

فيما ادّعت تقارير إسرائيلية أن سائق المركبة، قد حاول دهس جنود الاحتلال، حينما نزل الآخر من المركبة وشرع بإطلاق النار صوبهم.