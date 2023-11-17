عبلين: مقتل شاب وإصابة طفلين في جريمة إطلاق نار

أسفرت جريمة إطلاق نار في عبلين عن مقتل شاب وإصابة طفلين، لترتفع حصيلة القتلى العرب منذ مطلع العام إلى 203 قتلى.

قتل شاب (21 عاما) وأصيب طفلان (2 و4 سنوات) في جريمة إطلاق نار ارتكبت في بلدة عبلين، مساء اليوم الجمعة.

ونقل الضحية على يد طاقم طبي إلى مستشفى "رمبام" في حيفا وهو يخضع لعمليات إنعاش، بيد أنه جرى إقرار وفاته في المستشفى بعد فشل محاولات إنقاذ حياته.

ووصفت حالة الطفلين المصابين بالمتوسطة والطفيفة، وقد وصلا إلى "رمبام" وهما يخضعان لتلقي العلاج.

وقالت الشرطة إنها شرعت بالتحقيق في ملابسات الجريمة وأعمال البحث وراء المشتبهين في الجريمة، وأشارت إلى أن الخلفية جنائية.

وتتواصل أحداث العنف وجرائم القتل في المجتمع العربي، حيث سجلت حصيلة غير مسبوقة من جرائم القتل منذ مطلع العام الجاري ولغاية اليوم مقارنة مع السنوات السابقة، راح ضحيتها 203 أشخاص بينهم 15 امرأة.

وتقترف الجرائم وسط تعزز شعور المجرمين بإمكانية الإفلات من العقاب، علما أن معظم الجرائم مرتبطة بالعمل في الربا والسوق السوداء، وتصفية الحسابات بين عصابات الإجرام أو في إطار العنف الأسري.

وتحوّلت جرائم إطلاق النار والقتل إلى أمر معتاد يرتكب على نحو شبه يومي خلال السنوات الماضية في المجتمع العربي، الذي يجد نفسه متروكا لمصيره، في ظل تقاعس الشرطة وتواطئها مع منظمات الإجرام.