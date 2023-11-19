نتنياهو يهاجم السلطة الفلسطينية: لن نسمح بأن يدير غزة بعد الحرب "داعمون للإرهاب"

خطاب نتنياهو يعرض بينما يتجمع آلاف المحتجين أمام مقر إقامته في القدس، للمطالبة بإعادة الأسرى في غزة

شن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، هجوما حادا على السلطة الفلسطينية ورئيسها، محمود عباس، مشددا على أن إسرائيل لن تسمحها بأن تدير شؤون قطاع غزة مدنيا في اليوم التالي للحرب على القطاع المحاصر بصيغتها الحالية.

وجاء ذلك في بيان صدر عن مكتب نتنياهو تعقيبا على بيان كان قد صدر عن وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أشار إلى التقرير الذي أوردته صحيفة "هآرتس"، أمس السبت، بشأن التحقيق الأولي للشرطة في أحداث السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، الذي شهد هجوما مباغتا لكتائب القسام.

وجاء في بيان وزارة الخارجية الفلسطينية أن "التحقيق ال