مصابون برصاص قوات الاحتلال خلال تجدد اقتحامها لمخيم بلاطة

جددت قوات الاحتلال اقتحامها لمخيم بلاطة شرق نابلس اليوم الثلاثاء، ما أسفر عن إصابة عدد من الشبان بينهم طفل بالرصاص الحي.

أصيب 5 أشخاص بينهم طفل برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال تجدد اقتحامها لمخيم بلاطة شرق نابلس، اليوم الثلاثاء.

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وبحسب الهلال الأحمر، فإن طواقم الإسعاف نقلت طفل وفتى يبلغان 14 و17 عاما برصاص الاحتلال الحي بمنطقة اليد والصدر، بالإضافة إلى شاب (30 عاما) في الفخذ خلال اقتحام مخيم بلاطة.

وجاء في التفاصيل، أن قوات معززة من الاحتلال اقتحمت مخيم بلاطة، وانتشرت في شوارعه قبل أن تحاصر منزلا.

وتعتبر هذه المرة الثالثة التي يقتحم فيها الاحتلال مخيم بلاطة خلال 24 ساعة.

ويأتي ذلك فيما تشهد الضفة الغربية المحتلة اقتحامات متواصلة ومتصاعدة خصوصًا منذ بدء الحرب على قطاع غزة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 217 فلسطينيا ومئات الجرحى في غضون شهر ونصف.

وفي بلدة الدوحة غرب بيت لحم، أصيب شاب بالرصاص الحي خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في وقت سابق اليوم.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة الدوحة واندلعت مواجهات مع الشبان أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع والصوت، ما أدى إلى إصابة شاب (19 عاما) برصاصة في الحوض.

وداهمت قوات الاحتلال عددا من منازل المواطنين في مخيم الدهيشة جنوبا، واعتقلت كلا من أحمد عمر الأطرش ومحمد ماهر عمارنة (34 عاما) وأكرم عمران الأطرش (28 عاما).