استشهاد شاب برصاص الاحتلال في بلدة عزّون شرقيّ قلقيليّة

أطلق جيش الاحتلال النار صوب الشهيد خلال اقتحام عزون باستهداف مباشر، علما بأنه كان يعمل سائق مركبة عمومية على خطّ "عزون - قلقيلية".

استشهد شاب إثر إصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحام بلدة عزّون شرق قلقيلية بالضفة الغربية، بحسب ما أعلنت مصادر طبية، فجر اليوم الأربعاء.

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وأفادت المصادر، بأن الشاب أمير عبد الرحمن مجد (30 عاما)، استشهد متأثرًا بإصابته برصاص جيش الاحتلال في الظهر، بعد وقت قصير من نقله إلى مستشفى "درويش نزال" الحكومي بقلقيلية.

وأطلق جيش الاحتلال النار صوب الشهيد خلال اقتحام عزون باستهداف مباشر، علما بأنه كان يعمل سائق مركبة عمومية على خطّ "عزون - قلقيلية".

وأفاد شهود عيان بأن جيش الاحتلال اعترض خلال اقتحامه للبلدة مركبة إسعاف، وعرقل عملها لبعض الوقت.

مواجهات عقب اقتحام مدينة ومخيم طولكرم

وفي سياق ذي صلة، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، مدينة ومخيم طولكرم وسط اندلاع مواجهات.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المدينة من جهتها الغربية، مرورا بشارعي السكة ونابلس، وفي محيط دوار اكتابا شرقا، ونشرت قناصتها على أسطح عدة بنايات في المنطقة، بالتزامن مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية في سماء المدينة وضواحيها ومخيماتها.

وفي وقت لاحق، أعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي مخيم طولكرم والمناطق المحيطة به مناطق عسكرية ومنع التجول فيها، خاصة مربعة حنون والربايعة والبلاونة، فيما تمركزت آلياته على مداخل المخيم، ودفع بجرافتين مجنزرتين الى المنطقة، وذلك بالتزامن مع اندلاع مواجهات وصفت بـ"العنيفة".

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