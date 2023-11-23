الهدنة في غزة تبدأ صباح الجمعة؛ دفعة الرهائن الأولى تضمّ 13 من النساء والأطفال

الهدنة تدخل حيّز التنفيذ صباح الجمعة || سيتمّ تسليم الدفعة الأولى من الرهائن عند نحو الرابعة عصرا || وقف إطلاق النار خلال الهدنة سيشمل كامل قطاع غزة فقط || "القسام": سيتم يوميا إدخال 4 شاحنات وقود للقطاع.

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، اليوم الخميس، بدء الهدنة بين إسرائيل وفصائل المقاومة في قطاع غزة، عند السابعة من صباح غد الجمعة، فيما أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، استلام تل أبيب قائمة بأسماء الرهائن، مشيرا إلى أنه سيظّل على تواصل مع عائلات الذين سيُفرج عنهم، والذين قالت تقارير إسرائيلية إنهم أُحيطوا علما بأن أبناءهم سيكونون من ضمن المشمولين بالدفعة الأولى، غدا.

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وذكر الأنصاري أنه تم تسليم قوائم بأسماء من سيفرج عنهم، مشيرا إلى أنه "سيتم تسليم الدفعة الأولى من الرهائن عند نحو الرابعة من عصر الجمعة".

وأضاف أنه "تم الاتفاق على الوقف الكامل لإطلاق النار خلال فترة الهدنة الإنسانية ونأمل ألا تكون هناك خروقات".

وذكر أنه "سيتم الإفراج عن 50 من الرهائن مقسمين على 4 أيام"، مؤكدا أن "الدفعة الأولى من الرهائن الذين سيفرج عنهم، تضمّ 13 من النساء والأطفال".

وشدّد على أن "وقف إطلاق النار خلال الهدنة سيشمل كامل قطاع غزة"، لافتا إلى أنها "تغطي فقط قطاع غزة، ولمسنا التزاما عاليا ببنود الاتفاق".

ماذا عن الأسرى الفلسطينيين؟

وتمّ تجميع الأسرى الفلسطينيين من معتقلات "عوفر" و"مجدو" و"الدامون"، وجرى تركيزهم في قاعدة "عوفر" العسكرية، على أن يتم إطلاق سراحهم بعد استلام الجانب الإسرائيلي للرهائن، وذلك تحت إشراف الصليب الأحمر، وعلى أن يتمّ إطلاق سراحهم عند حاجز "بيتونيا" عند نحو الثامنة من مساء الجمعة، في حين سيتمّ تحرير الأسرى المقدسيين في القدس المحتلة.

ومن المتوقّع أن يكون عدد الأسرى المحرّرين 39 أسيرا، بموجب الاتفاق الذي ينصّ على الإفراج عن 3 أسرى مقابل كل رهينة إسرائيلية، وفي ظلّ التصريحات المعلنة التي تفيد بأن الدفعة الأولى تشمل 13 رهينة.

ويستعدّ جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى نشر قوات معززة على نطاق واسع في الطرقات والتقاطعات الرئيسية في الضفة الغربية المحتلة، وبخاصة في محيط بلدات الأسرى الفلسطينيين الذين سيتمّ إطلاق سراحهم.

وأصدر الجيش الإسرائيلي تعليمات لقواته بمنع أي مظاهر احتفالية بتحرير الأسرى من سجون الاحتلال، خارج نطاق بلداتهم، بحسب ما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية.

وذكر الأنصاري أن "أي استئناف للأعمال العدائية في غزة، سيّعد خرقا للهدنة، وسيتم التواصل بشأنه مع الأطراف المعنية".

وأوضح أنه خلال "أيام الهدنة الأربعة، سيتم جمع المعلومات عن بقية الرهائن"، مضيفا: "هدفنا الأساسي أمن وسلامة الرهائن ولا يمكن الكشف عن مسار تسليمهم".

وقال الأنصاري: "نأمل أن تقود هذه الهدنة الإنسانية لبدء عمل أكبر لتحقيق هدنة دائمة وسلام دائم". وتابع: "نتوقع من الطرفين الالتزام ببنود الاتفاق وننظر بإيجابية عالية إلى ذلك".

وأشار إلى أن "الصليب الأحمر والهلال الأحمر سيكونان جزءا كاملا من عملية تحرير الرهائن".

وأضاف: "سنحافظ على قنوات اتصال واضحة مع جميع الأطراف لضمان تهيئة بيئة مناسبة لضمان خروج الرهائن بشكل آمن".

وقال المتحدث باسم وزار الخارجية إلى أنه "جرت يوم أمس اتصالات مكثفة وحثيثة من أجل الوصول إلى شكل الخطة التنفيذية لتطبيق الاتفاق".

وأشار إلى أمل الدوحة في "أن تقود هذه الهدنة الإنسانية إلى تحقيق هدنة دائمة وسلام دائم".

في السياق، قالت الخارجية القطرية: "لدينا تأكيد أن الدفعة الأولى من المفرج عنهم من غزة جميعهم أحياء".

وأوضحت أنه "ستكون هناك فترة زمنية خلال اليوم ستتوقف فيها المسيرات عن التحليق في سماء غزة".

كما أشارت إلى أنه "سيتم الإعلان عن تفاصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة في وقت لاحق".

بدورها، أعلنت "كتائب القسام" أن "التهدئة تدخل حيز التنفيذ يوم الجمعة الموافق 24/11/2023م، في تمام الساعة 7 صباحا"، وأشارت إلى أن بنودها هي كالآتي:

- "تسري التهدئة لمدة 4 أيام تبدأ من صباح يوم الجمعة، يرافقها وقف جميع الأعمال العسكرية من كتائب القسام والمقاومة الفلسطينية وكذلك العدو الصهيوني طوال فترة التهدئة".

- "توقف الطيران المعادي عن التحليق بشكل كامل في جنوب قطاع غزة".

- "يتوقف الطيران المعادي عن التحليق لمدة 6 ساعات يوميا من الساعة الـ10 صباحا، وحتى الــ4 مساء في مدينة غزة والشمال".

- "يتم الإفراج عن 3 أسرى فلسطينيين من النساء والأطفال مقابل كل أسير صهيوني واحد".

- "يتم خلال الـ4 أيام الإفراج عن 50 أسيرا صهيونيا من النساء والأطفال دون الــ19 عاما".

- "يتم يوميا إدخال 200 شاحنة من المواد الإغاثية والطبية لكافة مناطق قطاع غزة".

- "يتم يوميا إدخال 4 شاحنات وقود، وكذلك غاز الطهي لكافة مناطق قطاع غزة".