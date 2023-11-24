شهيدان ومصابون إثر إطلاق الاحتلال النار على نازحين حاولوا العودة لمنازلهم في غزة

استشهد شخصان وأُصيب آخرون إثر إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيليّ، اليوم الجمعة، النار على نازحين حاولوا العودة لمنازلهم، بعد دخول الهدنة المؤقتة إلى حيّز التنفيذ في غزة.

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وأصيب عدد من الأشخاص، جرّاء إطلاق قوات الجيش الإسرائيلي النار عليهم، خلال محاولتهم العودة إلى شماليّ قطاع غزة، ومنهم من اراد العدوة غلى مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن سبعة أشخاص على الأقل، أصيبوا جراء استهداف الاحتلال المواطنين في منطقة وادي غزة، خلال محاولتهم العودة إلى منازلهم.

وأفاد شهود عيان بأن الجيش الإسرائيلي أطلق النار على عشرات النازحين أثناء محاولتهم العودة من مناطق جنوب قطاع غزة إلى مدينة غزة وشمال القطاع، بحسب ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

من جانبها، ذكرت مصادر طبية أن إطلاق النار أسفر عن استشهاد شخصين وإصابة آخرين بجروح متوسطة غالبيتها في الأقدام.

ووفق المصادر، نقلت سيارات الإسعاف المصابين من المنطقة الفاصلة بين جنوب وشمال القطاع عند مفترق "الشهداء" على أطراف مدينة غزة إلى مستشفى "شهداء الأقصى" بمدينة دير البلح.

وكان مئات آلاف النازحين الفلسطينيين قد بدأوا صباح الجمعة، بالعودة إلى أحيائهم ومنازلهم بمناطق قطاع غزة المختلفة لتفقدها، مع بدء سريان هدنة إنسانية مؤقتة تستمر 4 أيام.

ومع دخول الهدنة الإنسانية المؤقتة حيز التنفيذ في تمام الساعة السابعة صباحا، بدأ مئات آلاف النازحين في مراكز الإيواء في القطاع بالتوجه إلى منازلهم لتفقدها ومحاولة الاطمئنان على أفراد عائلاتهم.

ويمكن للأهالي الذين ما زالوا في شمال قطاع غزة تفقد منازلهم في المنطقة، في حين حذّر الجيش الإسرائيلي النازحين في جنوب القطاع من التوجّه لمدينة غزة والشمال.

وقال الجيش الإسرائيلي في منشورات ألقتها الطائرات الإسرائيلية فوق المناطق الجنوبية من القطاع: "إلى سكان قطاع غزة، إن الحرب لم تنته بعد، الوقفة (الهدنة) الإنسانية مؤقتة، ومنطقة شمال قطاع غزة هي منطقة حرب خطيرة وممنوع التجوّل فيها".

وتابع: "عليكم أن تبقوا في المنطقة الإنسانية الموجودة في جنوبي القطاع وعدم التوجّه إلى الشمال".

وذكر أن التنقل متاح فقط "من الشمال إلى الجنوب عبر طريق صلاح الدين"، محذّرا من أن "الرجوع إلى الشمال ممنوع وخطير، مصيركم ومصير عائلاتكم بأيديكم".

وجاءت المنشورات الإسرائيلية بعد دعوات فلسطينية شعبية لعودة النازحين من الجنوب إلى الشمال.

ويتضمن اتفاق الهدنة الإنسانية إطلاق 50 رهينة إسرائيلية من غزة، مقابل الإفراج عن 150 أسيرا فلسطينيا من السجون الإسرائيلية، وإدخال مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود إلى كل مناطق القطاع.

واستشهد شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيليّ التي اقتحمت مخيم عقبة جبر في أريحا بالضفة الغربية المحتلة، اليوم الجمعة؛ كما أعلنت مصادر طبية، عن استشهاد الشاب عامر نزار خير الله (27 عاما)، متأثرا بإصابته الحرجة في 17 من الشهر الجاري.

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