الإفراج عن الدفعة الثانية من الرهائن الإسرائيليين في قطاع غزة

أفرجت حركة "حماس" عن 13 من الرهائن الإسرائيليين ضمن الدفعة الثانية من صفقة تبادل الأسرى الجزئية مع إسرائيل، فيما من المزمع أن تقوم بعدها إسرائيل بالإفراج عن 39 أسيرا فلسطينيا من النساء والأطفال.

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وتترقب إسرائيل وصول الدفعة الثانية من الرهائن من غزة بعد تسليمها لطواقم الصليب الأحمر في غزة، ومنها إلى معبر رفح قبل نقلهم إلى إسرائيل.

وأعلنت كتائب القسام عن تسليمها الدفعة الثانية من الرهائن الإسرائيليين للصليب الأحمر في خان يونس.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول في وقت سابق قوله إن "سبب تأخر الإفراج عن المختطفين في غزة هو تقني وليس جوهريا، ونتوقع أن يسير كل شيء على ما يرام".



وفي اليوم الأول من الهدنة أمس الجمعة، أفرجت "حماس" عن 13 رهينة بينها 9 نساء و4 أطفال، فيما أطلقت إسرائيل سراح 39 أسيرا فلسطينيا بينهم 24 امرأة و15 طفلا، فيما دخلت 200 شاحنة من المساعدات وصهاريج الوقود إلى قطاع غزة.

ويأتي ذلك مع دخول الهدنة المبرمة يومها الثاني من أصل 4 أيام، والتي تتضمن صفقة تبادل أسرى جزئية من الأطفال والنساء والتي تنص على الإفراج عن 3 أسرى فلسطينيين من سجون الاحتلال مقابل كل رهينة إسرائيلية من قطاع غزة.

كما تتضمن الهدنة زيادة في إدخال شاحنات المساعدات وصهاريج الوقود إلى كافة مناطق قطاع غزة، بالإضافة إلى وقف جميع الأعمال العسكرية من كتائب القسام والمقاومة الفلسطينية وكذلك من الجيش الإسرائيلي طوال فترة التهدئة، كما توقف الطيران عن التحليق بشكل كامل في جنوب قطاع غزة وتوقف الطيران عن التحليق لمدة 6 ساعات يوميا من الساعة العاشرة صباحا وحتى الرابعة مساء في مدينة غزة وشمال قطاع غزة.

يتبع...