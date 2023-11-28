استشهاد طفل متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الحي في طوباس

كان الشهيد قد أصيب بالرصاص الحي في القرية، بالإضافة إلى ثلاثة شبان آخرين خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة طوباس في وقت سابق اليوم.

استشهد الطفل عمرو أحمد جميل وهدان (14 عاما) من قرية تياسير شرق طوباس متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الحي خلال اقتحامها اليوم الثلاثاء.

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وبحسب مصادر طبية في مستشفى طوباس التركي الحكومي، فإن الطفل استشهد متأثرا بإصابته بالرصاص الحي في الصدر في قرية تياسير.

وكان الشهيد قد أصيب بالرصاص الحي في القرية، بالإضافة إلى ثلاثة شبان آخرين خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة طوباس في وقت سابق اليوم.

وفي قرية دير أبو مشعل شمال غرب رام الله، أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحامها البلدة فجر اليوم.

وجاء في التفاصيل، أن الشاب أصيب بالرصاص الحي في منطقة القدم، نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد طفل وشاب برصاص قوات الاحتلال في محافظة رام الله فجر اليوم.

واستشهد الطفل مالك ماجد عبد الفتاح دغرة (17 عاما) متأثرا بإصابته بالرصاص الحي في الكتف والبطن والقدم، في مواجهات اندلعت خلال اقتحام قوات الاحتلال قرية كفر عين شمال غرب رام الله.

كما استشهد الشاب ياسين عبد الله الأحمر (26 عاما) من سكان بلدة بيتونيا إثر إصابته برصاص الاحتلال في الصدر، خلال مواجهات اندلعت بالبلدة، فيما أصيب شاب آخر (23 عاما) بالرصاص الحي في القدم.

وأظهرت معطيات نشرها مركز معلومات فلسطين معطى أن 249 فلسطينيا استشهدوا في الضفة الغربية المحتلة منذ بدء الحرب على قطاع غزة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وذكر المركز أن الشهداء موزعين كالتالي: (57) جنين، (42) طولكرم، (35) الخليل، (35) نابلس، (25) رام الله، (23) القدس، (8) طوباس، (8) قلقيلية، (7) بيت لحم، (7) أريحا، (2) سلفيت.