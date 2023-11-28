القدس: إصابات إثر حريق اندلع بمنزل في العيسوية جراء قنابل غاز أطلقها الاحتلال

أُصيب 3 أشخاص بجراح، قبيل انتصاف ليل الثلاثاء، من جرّاء اندلاع حريق بمنزل في العيسوية، إثر قنابل غاز أطلقتها قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت القدس.

فيديو يوثّق احتراق منزل في #العيسوية، أفادت مصادر محلية بأن النيران اندلعت فيه بسبب قنابل الغاز التي أطلقتها قوات الاحتلال الإسرائيلي.



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وأكدت جمعية "الهلال الأحمر" في بيان، تسجيل "3 إصابات بالاختناق جراء حريق اندلع في منزل، بعد إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز في قرية العيسوية بالقدس المحتلة"، موضحة أنه "نقل الاصابات للمستشفى جارٍ".

وأصيب شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، خلال اقتحامها بلدة بيتونيا غرب رام الله.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت الأحياء القريبة من سجن "عوفر" العسكري المقام على أراضي المواطنين في بلدة بيتونيا، وصولا إلى دوار المدارس وسط البلدة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أطلقت خلالها الرصاص وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة شاب بالرصاص، وآخرين بالاختناق.

وقالت جمعية الهلال الأحمر، إن طواقمها تعاملت مع إصابة شاب بالرصاص الحي في الفخذ أمام سجن "عوفر" العسكري، وجرى نقله إلى المستشفى.

وكان المئات من الأهالي وذوي الأسيرات والأسرى، قد تجمعوا أمام سجن "عوفر" العسكري، بانتظار الإفراج عن الدفعة الخامسة من المعتقلات والمعتقلين الأطفال من سجون الاحتلال، ضمن بنود اتفاق الهدنة.

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