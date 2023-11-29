الجريمة الثالثة في غضون 24 ساعة: مقتل شاب في رهط

تتواصل أحداث العنف وجرائم القتل في المجتمع العربي، حيث سجلت حصيلة غير مسبوقة من جرائم القتل منذ مطلع العام الجاري ولغاية اليوم مقارنة مع السنوات السابقة، راح ضحيتها 208 أشخاص بينهم 15 امرأة.

قتل الشاب أحمد أبو سدرة (22 عاما) في جريمة إطلاق نار في مدينة رهط، في منطقة النقب، ونفذت الجريمة في الحي رقم 18 بالمدينة، صباح اليوم الأربعاء، ليرتفع عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي إلى 3 في غضون 24 ساعة.

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وتلقت طواقم الإسعاف بلاغا عن جريح في مدينة رهط، جراء تعرضه إلى إطلاق نار، وعلى الفور هرع طاقم طبي إلى المكان، وأقر وفاة شاب بعد فشل محاولات إنقاذ حياته، علما أن إصابته كانت بالغة الخطورة.

القتل أحمد أبو سدرة من رهط

وفتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات الجريمة التي وقعت في الحي 18، حيث تم استهداف الشاب وإطلاق النار صوبه خلال تواجده داخل مقهى، دون أن تعلن الشرطة عن تنفيذ أي اعتقالات.

ومساء الثلاثاء، قتل الشاب مؤنس ماير مروات (29 عاما)، في جريمة إطلاق نار ارتكبت، في مدينة الناصرة، في جريمة قتل هي الثانية التي يشهدها المجتمع العربي في غضون ساعات.

وسبق ذلك مقتل الشاب عيسى شعبان (40 عاما)، من مدنية اللد في جريمة قتل نفذت ظهر الثلاثاء، في مدينة كفر قرع في منطقة وادي عارة، علما أن شقيقه عمر شعبان قتل في 15 شباط/ فبراير الماضي، وذلك بعد انفجار مركبته في مدينة اللد واندلاع النيران فيها.

وتتواصل أحداث العنف وجرائم القتل في المجتمع العربي، حيث سجلت حصيلة غير مسبوقة من جرائم القتل منذ مطلع العام الجاري ولغاية اليوم مقارنة مع السنوات السابقة، راح ضحيتها 208 أشخاص بينهم 15 امرأة.

وتقترف الجرائم وسط تعزز شعور المجرمين بإمكانية الإفلات من العقاب، علما بأن معظم الجرائم مرتبطة بالعمل في الربا والسوق السوداء، وتصفية الحسابات بين عصابات الإجرام أو في إطار العنف الأسري.

وتحولت جرائم إطلاق النار والقتل إلى أمر معتاد يرتكب على نحو شبه يومي خلال السنوات الماضية في المجتمع العربي، الذي يجد نفسه متروكا لمصيره، في ظل تقاعس الشرطة وتواطئها مع منظمات الإجرام.