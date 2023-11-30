إصابات بينها خطيرة بعملية إطلاق نار بالقدس

أصيب 7 إسرائيليين على الأقل بجروح وصفت بين المتوسطة والخطيرة، وذلك جراء عملية إطلاق نار نفذت صباح اليوم الخميس في مدينة القدس، حيث تم إطلاق النار صوب مجموعة من الإسرائيليين عندما تواجدوا بمحطة لانتظار الحافلات.

وأفاد المتحدث باسم "نجمة داود الحمراء" أنه في الساعة 07:38 صباحا ورد بلاغ إلى مركز الاتصال 101 التابع للإسعاف في منطقة القدس، حول حادث إطلاق نار على شارع وايزمان في محطة للحافلات عند مدخل القدس، وهرعت طواقم الإسعاف لمكان عملية إطلاق النار وقدمت العلاج الطبي إلى 7 حالات على الأقل وصفت بين المتوسطة والخطيرة جدا، إصابتان في حالة شديدة الخطورة، و5 بين الخطيرة والمتوسطة.

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن عملية إطلاق النار وقعت على الشارع الرئيسي عند مستوطنة "راموت" بالقدس، وعقب عملية إطلاق النار، استنفرت الشرطة الإسرائيلية قواتها وانتشرت في موقع عملية إطلاق النار عند "راموت"، حيث أعلنت الشرطة إطلاق النار على منفذي عملية إطلاق النار.