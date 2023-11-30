مقتل إمرأة وجنينها جراء جريمة طعن باللد

أسفرت جريمة طعن بالسكين في مدينة اللد عن مقتل امرأة حامل، في الأربعينيات من عمرها، وجنينها، صباح اليوم الخميس.

من مكان الجريمة، اليوم (تصوير نجمة داود الحمراء)

قُتلت امرأة حامل، في الأربعينيات من عمرها، وجنينها، صباح اليوم الخميس، في جريمة طعن بالسكين بمدينة اللد.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" بأن "مركز الاستعلامات 101 في منطقة (أيلون) تلقى، الساعة 08:05، بلاغا عن مصابة جراء حادثة عنف في شارع (هعلياه) باللد".

وأضاف أن "الطاقم الطبي قدّم العلاجات الأولية ونقل إلى مستشفى (شمير - أساف هروفيه) امرأة تبلغ نحو 40 عاما، بحالة بالغة الخطورة، تعاني من إصابات مخترقة لجسدها، وسط إجراء عمليات إنعاش".

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة، وأعلنت أن الخلفية على ما يبدو "جنائية". ولم يُبلّغ عن تنفيذ اعتقالات أو أية تفاضيل أخرى.