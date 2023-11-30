السجن 32 شهرا لشابين من الطيبة على خلفية أحداث هبة الكرامة

فرضت المحكمة، اليوم، على يزن حاج يحيى (22 عاما)، ومحمد عازم (21 عاما) من الطيبة السجن فعليا لمدة 32 شهرا، و10 أشهر مع وقف التنفيذ شرط عدم ارتكاب مخالفات تتعلق بالسلاح غير القانوني، وغرامة مالية قدرها 5 آلاف شيكل.

فرضت المحكمة المركزية في مدينة اللد، اليوم الخميس، السجن لمدة 32 شهرا على شابين من مدينة الطيبة، على خلفية مشاركتهما في أحداث هبة الكرامة في أيار/ مايو 2021.

ووفقا لقرار المحكمة فقد "فُرض على يزن حاج يحيى (22 عاما)، ومحمد عازم (21 عاما) السجن فعليا لمدة 32 شهرا، و10 أشهر مع وقف التنفيذ شرط عدم ارتكاب مخالفات تتعلق بالسلاح غير القانوني، وغرامة مالية قدرها 5 آلاف شيكل".

واعتُقل حاج يحيى وعازم على خلفية مشاركتها، برفقة آخرين في أحداث هبة الكرامة عام 2021، إذ نسبت النيابة العامة إليهما في لائحة الاتهام "حيازة السلاح، وإطلاق النار تجاه عناصر للشرطة" خلال الاحتجاجات.

وكانت الشرطة وجهاز الأمن العام (الشاباك) قد اعتقلا سبعة شبان من الطيبة في هذا الملف بعد عام من أحداث هبة الكرامة، نسبت إليهم تهما خطيرة، بينها "محاولة إصابة عناصر للشرطة، وإطلاق النار تجاه عناصر للشرطة، وحيازة السلاح، والمشاركة في نشاط غير قانوني".

وقال المحامي يوسف مصاروة، الموكل عن أحد المعتقلين، لـ"عرب 48" إنه "نعتبر هذا الحكم جائرا وقاسيا، ونرى أن التشديد في الحكم المبالغ به جاء بسبب الأجواء التي تشهدها البلاد في حالة الحرب. هذا القرار تأثر من الأجواء، لو كان النطق بالحكم في وقت آخر لما كانت النتيجة هكذا".

وأضاف أنه "نحاول تحويل الملف إلى القانون الجنائي، لأن الملف الآن يدار تحت طائلة قانون مكافحة الإرهاب، وهذا من شأنه أن يضيّق في التعامل مع الملف قانونيا، وأيضا نسعى في محاولة لتخفيف الحكم مستقبلا، وتسهيل شروط المعتقلين".

وأوضح أنه "سنقدم استئنافا على قرار النطق بالحكم، وعلى المدة كلها، لأننا نعتبره غير منصف مقارنة مع بنود الاتهام، أيضا سنقدم استئنافا لجعل الملف جنائيا وليس أمنيا".