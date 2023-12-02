سورية: عدوان إسرائيلي على محيط العاصمة دمشق

المرصد السوري لحقوق الإنسان: "انفجارات عنيفة ومتتالية دوت في دمشق ومحيطها ناجمة عن قصف إسرائيلي، والمضادات الأرضية حاولت التصدي للصواريخ في سماء المنطقة".

من عدوان إسرائيلي سابق على دمشق (Gettyimages)

شنت إسرائيل عدوانا جويا على العاصمة السورية دمشق بعد منتصف ليل الجمعة – السبت، حسبما أورد التلفزيون السوري.

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وأفيد بأن الدفاعات الجوية في سورية تصدت لمعظم صواريخ العدوان الإسرائيلي في محيط دمشق.

ونقلت وكالة "سانا" التابعة للنظام عن مصدر عسكري قوله، إنه "في حوالي الساعة 1:35 (بتوقيت سورية) من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق".

وأضاف أن "وسائط دفاعنا الجوي تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها، واقتصرت الخسائر على الماديات".

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن "انفجارات عنيفة ومتتالية دوت في دمشق ومحيطها ناجمة عن قصف إسرائيلي، والمضادات الأرضية حاولت التصدي للصواريخ في سماء المنطقة".

وأحصى المرصد السوري منذ مطلع العام الجاري، أكثر من 50 مرة قامت خلالها إسرائيل باستهداف الأراضي السورية، أكثر من 35 منها جوية و15 برية، أسفرت تلك الضربات عن إصابة وتدمير أكثر من 100 هدف ما بين مستودعات للأسلحة والذخائر ومقرات ومراكز وآليات.

وأسفرت تلك الضربات عن مقتل 96 من العسكريين، بالإضافة إلى إصابة 112 آخرين منهم بجراح متفاوتة؛ وفقا للمرصد السوري.