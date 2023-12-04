سعر الذهب يتخطّى مستواه القياسيّ التاريخيّ في ظلّ الحرب على غزة

قال المحلل لدى "أكتيف ترايدز" الاستشارية، ريكاردو إيفانغيليستا، إن هذا التهافت على شراء الذهب يعكس خصوصا "التوقعات المتنامية بخفض الاحتياطي الفدرالي سعر الفائدة خلال الربع الأول من العام 2024".

تخطّى سعر الذهب، اليوم الإثنين، مستواه القياسي التاريخي، متجاوزا 2100 دولار للأونصة في ظل التوقعات بخفض الاحتياطي الفدرالي الأميركي، أسعار الفائدة خلال العام المقبل، على خلفية التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وعلى رأسها الحرب على غزة.

وحقق الذهب 2135,39 دولارا للأونصة عند بدء المداولات في آسيا، محطما السعر القياسي الذي سجله العام 2020 إبان تفشي وباء كوفيد-19، قبل انخفاضه مجددا قرابة الساعة 10,30 بتوقيت حين تم تداوله بنحو 2069,01 دولارا للأونصة.

وقال المحلل لدى "أكتيف ترايدز" الاستشارية، ريكاردو إيفانغيليستا، إن هذا التهافت على شراء الذهب يعكس خصوصا "التوقعات المتنامية بخفض الاحتياطي الفدرالي سعر الفائدة خلال الربع الأول من العام 2024".

وهذا الخفض المحتمل في أسعار الفائدة يؤثر خصوصا على الدولار. وبما أن سوق المعادن الثمينة تعتمد التسعير بالدولار، فإن انخفاض قيمة العملة الأميركية يجعل الذهب أقل كلفة بالنسبة إلى المشترين الذين يستخدمون عملات أخرى.

كذلك، من شأن هذا الأمر جعل الذهب أكثر جاذبية مقارنة بسندات الخزانة الأميركية، وهو ملاذ آمن آخر تتبع عوائده توقعات التغيرات في أسعار الفائدة التي يحددها الاحتياطي الفدرالي.

وأضاف إيفانغيليستا أن الاندفاع نحو الذهب يعود أيضا إلى "عدم الاستقرار الجيوسياسي في الشرق الأوسط".

بدوره، قال جيمس هارت المحلل لدى شركة "تيكمِل" المالية، إن "التغير الجذري في توقعات البنوك المركزية" هو أحد أسباب ارتفاع سعر الذهب.

وأوضح أنه "من المحتمل الآن أن يخفض الاحتياطي الفدرالي والبنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مطلع العام المقبل".

وتصاعدت عمليات شراء الذهب بعدما أعلن رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول الجمعة أن معدلات الفائدة "بلغت مستوى تقييديا بما فيه الكفاية" موضحا أن "هذه السياسة النقدية الصارمة تمارس ضغوطا تخفيضية على صعيد النشاط الاقتصادي والتضخم".

ويحيي ذلك الأمل في أن يبدأ البنك المركزي الأميركي قريبا خفض معدلات الفائدة التي رفعها مرات عدة لمكافحة التضخم.

وتعزز هذا التوجه مع ورود البيانات الاقتصادية الأخيرة من الولايات المتحدة التي أفادت على سبيل المثال بأن الزيادة في الأسعار بلغت 3 % على أساس سنوي في تشرين الأول/أكتوبر، وفق مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الفردي (بي سي إي) وهو المقياس الذي يعتمده الاحتياطي الفدرالي. ويترافق انخفاض في التضخم مع تباطؤ النشاط الاقتصادي، هو أمر لوحظ منذ بداية الخريف.

كذلك، تباطأت في تشرين الأول/ أكتوبر عمليات التوظيف في الولايات المتحدة أكثر مما كان متوقعا.

وأشار هارت إلى أن هذه البيانات دفعت المستثمرين حتى إلى "توقع خفض أسعار الفائدة خلال النصف الأول من العام".

وحصل تهافت خلال الأسابيع الماضية على شراء الذهب الذي يشكل ملاذا آمنا في ظل الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.

وارتفع سعر الذهب حوالى 13 % منذ الهجوم غير المسبوق الذي شنته حماس في 7 تشرين الأول/ أكتوبر على الأراضي الإسرائيلية من قطاع غزة.

وقال إيفانغيليستا: "تتصاعد التوترات مجددا في الشرق الأوسط، مع مساهمة هجمات على سفن في البحر الأحمر في تعزيز الإقبال على شراء الذهب".

من جهتها، أوضحت لويز ستريت المحللة لدى مؤسسة "وورلد غولد كاونسل" لوكالة فرانس برس أن "نوبات المخاطر المتزايدة والتوترات الجيوسياسية تميل إلى دعم الذهب".

وذكّرت بأن "أداءه (الذهب) في وقت الأزمات" يجعله من الأصول القيّمة للغاية لا سيما بفضل "احتفاظه بقيمته على المدى الطويل والدور الذي يؤديه في التحوط ضد التضخم".

وقد أدى اندلاع الحرب في أوكرانيا في شباط/ فبراير 2022 إلى ارتفاع سعر الذهب إلى أكثر من ألفَي دولار للأونصة مطلع آذار/ مارس، وهو سعر قريب جدا من أعلى مستوياته التاريخية.