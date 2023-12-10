الصحّة العالميّة تعتمد قرارا يدعو لإرسال مساعدات فوريّة لغزة و"أونروا" تحثّ على إنهاء "الجحيم"

بعدما فشل مجلس الأمن الدولي في الدعوة لوقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، بعد استخدام الولايات المتّحدة حقّ النقض، تبنّت الدول الـ34 الأعضاء في المجلس التنفيذي للمنظمة بالإجماع قرارا يدعو إلى "مرور فوري ودون عوائق للمساعدة الإنسانية" لغزة.

اعتمدت منظمة الصحة العالمية قرارا يدعو لإرسال مساعدات فورية لغزة، في حين حثّت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" على إنهاء "الجحيم" في القطاع.

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واعتمد المجلس التنفيذي للمنظمة بالإجماع، قرارا يدعو لإرسال مساعدات فورية إلى غزة، لمواجهة الوضع الصحي المتدهور في القطاع الفلسطيني .

وبعدما فشل مجلس الأمن الدولي في الدعوة لوقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، بعد استخدام الولايات المتّحدة حقّ النقض، تبنّت الدول الـ34 الأعضاء في المجلس التنفيذي للمنظمة بالإجماع قرارا يدعو إلى "مرور فوري ودون عوائق للمساعدة الإنسانية" إلى قطاع غزة.

وقال مفوض عام "أونروا"، فيليب لازاريني، الأحد، إن "هناك حاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار لإنهاء "الجحيم على الأرض" في قطاع غزة.

وكتب لازاريني، في تدوينة على حساب المنظمة عبر منصة "إكس"، إن "تجريد الفلسطينيين من إنسانيتهم سمح للمجتمع الدولي بتحمل الهجمات الإسرائيلية المستمرة في غزة".

وشدّد المسؤول الأممي على "ضرورة وقف فوري لإطلاق النار لإنهاء الجحيم على الأرض في غزة".

الأمم المتحدة تدعو لوقف إطلاق النار لمنع النزوح خارج غزة

وفي سياق ذي صلة، دعا المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، اليوم الأحد، إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية في قطاع غزة للحد من أزمة النزوح الجماعي المتصاعدة.

جاء ذلك في تدوينة على حساب منظمة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، عبر منصة "إكس".

وأضاف غراندي: "هناك حاجة إلى وقف إطلاق نار إنساني في غزة لمنع النزوح الجماعي المستمر من التزايد خارج نطاق القطاع"، في إشارة إلى التهجير نحو صحراء سيناء المصرية.

وتابع: "سيكون هذا كارثيا بالنسبة للفلسطينيين، الذين يعرفون صدمة المنفى، التي سيكون حلها مستحيلا، ويهدد أي فرصة لتحقيق السلام".

4 دول تطالب المجلس الأوروبي بموقف "واضح" تجاه غزة

وطالب رؤساء وزراء إسبانيا وبلجيكا وإيرلندا ومالطا، الأحد، رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل، باتخاذ الاتحاد موقفا واضحا بشأن الأوضاع في غزة.

وذكرت مصادر في رئاسة الوزراء الإسبانية لوسائل إعلام، أن رؤساء وزراء كل من إسبانيا بيدرو سانشيز، وبلجيكا ألكسندر دي كرو، وإيرلندا ليو فارادكار، ومالطا روبرت ألبيلا، بعثوا رسالة مشتركة إلى رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل.

وطالب رؤساء وزراء الدول الأربع في رسالتهم، ميشيل بإدراج جلسة نقاش حول تحديد موقف واضح بشأن الأوضاع في غزة وحل الدولتين على جدول أعمال قمة مجلس الاتحاد الأوروبي المقررة يومي 14 و15 ديسمبر/ كانون الأول الحالي بالعاصمة البلجيكية مقر الاتحاد الأوروبي.

وأوضحت المصادر الإسبانية أن الرسالة الموقعة من رؤساء الدول الأربع في فترة تشهد إتمام إسبانيا رئاستها للدورة الحالية للاتحاد الأوروبي وتسليمها إلى بلجيكا نهاية ديسمبر الحالي.

وتأثرت الرسالة بحسب المصادر نفسها، بإطلاق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مبادرة لإيجاد حل عاجل للكارثة الإنسانية في غزة.

وأدان رؤساء الوزراء الأربعة في رسالتهم "الهجمات الإرهابية" التي شنتها حركة حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مؤكدين مجددا حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها بموجب القانون الدولي.

ورأى قادة الدول الأربع أن على الاتحاد الأوروبي اتخاذ قرار مشترك لضمان وقف دائم لإطلاق النار وحماية المدنيين في غزة وإيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق.

وللمرة الأولى منذ عقود، أعلن غوتيريش، الأربعاء، تفعيل المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة، لوصف الوضع في قطاع غزة وإسرائيل باعتباره "تهديدا للسلم والأمن الدوليين".

وتنص المادة على أنه "للأمين العام أن ينبه مجلس الأمن إلى أي مسألة يرى أنها قد تهدد حفظ السلم والأمن الدوليين".