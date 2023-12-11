مقتل شاب وإصابة رجل بجروح خطيرة في جريمة إطلاق نار بالرامة

أسفرت جريمة إطلاق نار ارتكبت في قرية الرامة، صباح اليوم الإثنين، عن مقتل شاب وإصابة رجل بجروح وصفت بأنها خطيرة.

قُتل شاب وأصيب رجل بجروح خطيرة، صباح اليوم الإثنين، في جريمة إطلاق نار وقعت بقرية الرامة في منطقة الجليل، شمالي البلاد.

وأفاد الناطق بلسان مؤسسة "نجمة داود الحمراء" بأن "مركز الاستعلامات 101 تلقى، الساعة 08:14، بلاغا عن إصابة رجلين في حادثة عنف بالرامة، وقدم الطاقم الطبي العلاجات الأولية لمصابين، أحدهما كان فاقدا للوعي".

وأضاف الناطق، في وقت لاحق، أن "الطاقم الطبي أقر وفاة رجل يبلغ 30 عاما، متأثرا بإصابته، كما قدم العلاج الأولي لرجل يبلغ 60 عاما، وإصابته خطيرة، جرى نقله إلى المركز الطبي للجليل (مستشفى الجليل الغربي) في مدينة نهريا، لاستكمال العلاج".

وقالت الشرطة إنها تحقق في ملابسات الجريمة وأسبابها.

وفي سياق جرائم القتل، قُتل الشاب بيان وهبة (22 عاما) من دالية الكرمل ويسكن في يركا، في جريمة إطلاق نار وقعت بالقرب من قرية أبو سنان في منطقة الجليل، شمالي البلاد، مساء أمس الأحد.

وبلغ عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي، منذ مطلع العام الجاري ولغاية اليوم، 216 قتيلا ومئات المصابين، إلى جانب العائلات الثكالى.