واشنطن: يجب إصلاح وتنشيط السلطة الفلسطينيّة وتوحيد الضفة الغربيّة وقطاع غزة وحكمهما

شدّدت واشنطن، مساء اليوم الأربعاء، على أنه يجب "إصلاح وتنشيط" السلطة الفلسطينيّة، و"توحيد" الضفة الغربيّة وقطاع غزة وحكمهما.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية، إن "إنهاء الصراع هدف نتشاركه مع العالم ولا نريد استمرار هذه الحرب يوما واحدا أكثر مما هو ضروري".

وذكر أنه "لا يمكن هزيمة فكرة بساحة المعركة، ويجب تقديم إجابة لتطلعات الشعب الفلسطيني مع نهاية الصراع".

وفي حين قالت واشنطن إنها "تتفهم نية إسرائيل تقليل الإصابات بين المدنيين"، أشارت إ لى أن "ما يهم هو النتائج فآلاف المدنيين قد قٌتلوا".

وذكرت أن "السلطة الفلسطينية ليست بوضع يسمح لها بإدارة غزة، لكننا نعتقد أنها ممثل للشعب الفلسطيني"، مضيفة أنه "يجب إصلاح وتنشيط السلطة الفلسطينية للمضي نحو إعادة توحيد الضفة الغربية وقطاع غزة وحكمهما".

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