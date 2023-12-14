إصابة خطيرة لعامل سقط عن ارتفاع في النقب

أسفر حادث عمل في أحد المصانع بمدينة بئر السبع، اليوم، عن إصابة خطيرة لعامل ، جرى نقله إلى المستشفى للعلاج.

أصيب عامل بجروح وصفت بأنها خطيرة، اليوم الخميس، إثر سقوطه عن ارتفاع خلال عمله في أحد المصانع بمدينة بئر السبع في منطقة النقب، جنوبي البلاد.

وأفاد الناطق بلسان مؤسسة "نجمة داود الحمراء" بأنه "في الساعة 11:29ورد بلاغ على مركز الاستعلامات 101 في منطقة النقب، عن سقوط عامل عن ارتفاع حوالي 6 أمتار أثناء عمله في أحد المصانع ببئر السبع. مسعفون ومضمدون قدموا العلاج الطبي ونقلوا رجلا يبلغ من العمر 21 عاما إلى مستشفى (سوروكا) في حالة خطيرة، مصابا بجروح في رأسه وأطرافه".

وقال مسعف كبير في "نجمة داود الحمراء"، طلال أبو جامع، إنه "رأينا العامل يرقد فاقدا للوعي ويعاني من كدمات في رأسه وأطرافه. وقد قدمنا ​​له العلاج الطبي الذي شمل الضمادات وتثبيت الحركة ونقلناه في سيارة العناية المركزة التابعة لنجمة داود الحمراء إلى المستشفى، وهو في حالة خطيرة".

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.