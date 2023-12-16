جديدة المكر: مقتل شاب في جريمة إطلاق نار

أسفرت جريمة إطلاق نار ارتكبت في جديدة المكر عن مقتل شاب، لترتفع حصيلة القتلى العرب منذ مطلع العام الجاري إلى 218 قتيلا.

قتل شاب، في الثلاثينيات من عمره، من بلدة جديدة المكر إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار في البلدة، اليوم السبت.

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ووصل الضحية إلى مركز "حيان" في جديدة المكر، حيث قدم طاقم طبي عمليات الإنعاش له بيد أنه جرى إقرار وفاته متأثرا بجراحه الحرجة بعد نقله إلى المركز الطبي للجليل (مستشفى الجليل الغربي) في نهريا.

وقالت الشرطة إنها باشرت التحقيق في ملابسات الجريمة، دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.

وتأتي هذه الجريمة بعد أسبوع من جريمة قتل راح ضحيتها الشاب محمد عتابا (24 عاما) من البلدة نفسها.

218 قتيلا في المجتمع العربي منذ مطلع العام

وارتكبت هذه الجريمة في وقت يشهد المجتمع العربي استفحالا في جرائم القتل، والتي كان آخر ضحاياها قبل هذه الجريمة سهيل قسوم من عبلين الذي تعرض لجريمة إطلاق نار قرب البلدة أول من أمس الخميس.

وسجل العام الجاري حصيلة غير مسبوقة من جرائم القتل راح ضحيتها 218 شخصا بينهم 16 امرأة، فيما شهدت الأيام الماضية جرائم قتل أسفرت عن ضحايا من عبلين والرامة ودالية الكرمل وجلجولية وجديدة المكر وباقة الغربية والناصرة واللد والرملة ورهط وكفر قرع.

وتقترف الجرائم وسط تعزز شعور المجرمين بإمكانية الإفلات من العقاب، علما بأن معظم الجرائم مرتبطة بالعمل في الربا والسوق السوداء، وتصفية الحسابات بين عصابات الإجرام أو في إطار العنف الأسري.

وتحولت جرائم إطلاق النار والقتل إلى أمر معتاد يرتكب على نحو شبه يومي خلال السنوات الماضية في المجتمع العربي، الذي يجد نفسه متروكا لمصيره، في ظل تقاعس الشرطة وتواطئها مع منظمات الإجرام.