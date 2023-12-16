نتنياهو: غزة ستكون منزوعة السلاح وتحت السيطرة الأمنية الإسرائيلية

نتنياهو يلمح إلى أن مفاوضات جديدة جارية لاستعادة الرهائن الذين تحتجزهم فصائل المقاومة في قطاع غزة، وكرر تهديداته بأن إسرائيل ستسيطر أمنيا على قطاع غزة في "اليوم التالي" للحرب وستمنع إدارته مدنيا بواسطة السلطة الفلسطينية التي يتهمها بـ"دعم الإرهاب".

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم، السبت، إن قطاع غزة سيكون منزوع السلاح في "اليوم التالي" للحرب التي تشنها إسرائيل منذ 71 يوما على القطاع المحاصر، وجدد تأكيده أن إسرائيل ستحتفظ بـ"السيطرة الأمنية الكاملة" على قطاع غزة، مشددا على أنه سيمنع إدارة قطاع غزة مدنيا بواسطة السلطة الفلسطينية بـ"صيغتها الحالية".

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جاء ذلك في مؤتمر صحافي مشترك عقده نتنياهو مع وزير أمنه، يوآف غالانت، والوزير في "كابينيت الحرب"، بيني غانتس، في أعقاب التقارير عن اجتماعات عقدها رئيس الموساد، دافيد برنياع، مع مسؤولين قطريين في أوسلو، لتحريك المفاوضات الرامية للتوصل إلى صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس.

كما عقد المؤتمر الصحافي في ظل تعالي أصوات عائلات الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة، مطالبة حكومة نتنياهو بالتحرك "في أسرع وقت" لتأمين الإفراج عنهم، وذلك بعد مقتل ثلاثة منهم "عن طريق الخطأ" بنيران جنود إسرائيليين في حي الشجاعية شمالي قطاع غزة، رغم أنهم كانوا يرفعون علما أبيض وطلبوا المساعدة بالعبرية.

وشدد نتنياهو على أن إسرائيل ستواصل حربها على قطاع غزة إلى حين تحقيق الأهداف المعلنة المتمثلة بـ"القضاء على حركة حماس، وإنهاء قدرتها على حكم قطاع غزة وإعادة الرهائن" وذلك "رغم تصاعد الضغوط الدولية وكذلك الحوادث التراجيدية" في إشارة إلى مقتل رهائن إسرائيليين برصاص الجيش الإسرائيلي.

وألمح نتنياهو إلى أن مفاوضات جديدة جارية لاستعادة الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة، وقال إن الهجوم الإسرائيلي على غزة ساعد في التوصل إلى اتفاق جزئي لإطلاق سراح الرهائن في تشرين الثاني/ نوفمبر. وأضاف "التعليمات التي أعطيها لفريق التفاوض مبنية على هذا الضغط الذي بدونه ليس لدينا شيء".

وقال نتنياهو في المؤتمر الصحافي إن الحكومة الإسرائيلية تعمل مع كل من قطر ومصر في مسعى للتوصل إلى صفقة تتيح الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين لدى فصائل المقاومة في قطاع غزة، وقال إن لدى تل أبيب ما وصفه بـ"الانتقادات الشديدة لقطر"، وأضاف "ستسمعون عنها لاحقا، لكننا نحاول الآن استكمال إجراءات الإفراج عن الرهائن".

واعتبر نتنياهو أن "الضغط العسكري (على فصائل المقاومة في قطاع غزة) ضروري لإعادة المخطوفين"، وأضاف "سنواصل القتال حتى النصر الكامل، ونقلت ذلك إلى مستشار الأمن القومي الأميركي. نحن مصممون أكثر من أي وقت مضى على الاستمرار حتى النهاية"، في إشارة إلى الهدف الإسرائيلي المعلن للحرب بـ"القضاء على حركة حماس".

وقال نتنياهو إنه قال للرئيس الأميركي، جو بادين، إن إسرائيل ستسيطر أمنيا على المناطق الفلسطينية المحتلة عام 1967 حتى عندما كان الأخير نائبا للرئيس الأميركي الأسبق، باراك أوباما، وقال "عندما كان بايدن نائبًا قلت له: يمكن أن يكون للفلسطينيين أي سلطة لإدارة حياتهم ولكن ليس الأمن".

وأضاف "قلت له أن هذا هو الشيء الوحيد المطروح إسرائيليا"، وأضاف أنه "لا يستبعد احتمال التوصل إلى تفاهم حول هذه القضية مع الولايات المتحدة"، مشددا على أن قطاع غزة سيكون في اليوم التالي للحرب "منزوع السلاح وتحت السيطرة الأمنية للجيش الإسرائيلي"، وقال إن تل أبيب ستمنع "إدارة القطاع مدنيا بواسطة من يربون أطفالهم على تدمير إسرائيل".

وعن تصاعد المواجهات مع حزب الله على الجبهة الشمالية، قال نتنياهو إن "وضعنا سلم أولويات لعملياتنا، علينا أولا وقبل كل شيء تحقيق النصر في الجنوب (ضد فصائل المقاومة في غزة)، لكن من الواضح أنه عندما ننتهي من القضاء على حماس، لا يمكننا أن نترك الحدود الشمالية على حالها".

وأضاف "لا يمكننا إنهاء الحرب بهذه الطريقة. قلنا للأميركيين: لا بد من حل هذا الأمر دبلوماسيا أو عسكريا، وسنحله".