4 قتلى خلال 12 ساعة.. قتيلان بجريمتين منفصلتين في وادي عارة وتل السبع

سجل العام 2023 حصيلة غير مسبوقة في جرائم القتل بالبلدات العربية سقط ضحيتها 221 شخصا بينهم 16 امرأة.

قتل شخصان في جريمتي إطلاق نار متزامنتين ومنفصلتين ارتكبتا، فجر اليوم الأحد، في وادي عارة بالمثلث الشمالي وفي بلدة تل السبع بالنقب، وبذلك ارتفعت حصيلة القتلى خلال 12 ساعة إلى 4، إذ قتل شاب في جريمة إطلاق نار بالطيبة وعثر على جثته داخل مركبة مشتعلة، وذلك بعد ساعات من مقتل شاب في جديدة المكر إثر تعرضه لإطلاق نار.

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وفي التفاصيل، قُتل نعمان أبو جامع، في الخمسينيات من عمره، فجر اليوم الأحد، في جريمة إطلاق نار نفذت بالقرب من محطة للشرطة في وادي عارة، بالمثلث الشمالي.

ضحية الجريمة نعمان أبو جامع

وتلقت طواقم الإسعاف بلاغا عن مصاب في منطقة وادي عارة، وعلى الفور هرع طاقم طبي إلى المكان وأقر وفاة رجل جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار.

وفتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات جريمة إطلاق النار، وصرحت أنه عُثر على جثة القتيل قرب شاحنة في وادي عارة وعليها آثار طلقات نارية، دون أن تعلن عن تنفيذ أي اعتقالات.

وفي تل السبع بالنقب، قُتل الشاب حكم سلمان الأعسم، يبلغ من العمر 29 عاما، جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار، نقل على إثرها وهو بحالة خطيرة إلى مستشفى (سوروكا) في بئر السبع، حيث أقر الطاقم الطبي وفاته بعد فشل محاولات إنقاذ حياته.

المرحوم حكم سلمان الأعسم

وفتحت الشرطة التي وصلت إلى مكان الجريمة تحقيقا في ملابسات جريمة إطلاق النار، وزعمت في بيانها بأن التحقيق الأولي يشير إلى أن إطلاق النار وقع على خلفية نزاع بين عائلات، فيما لم تعلن الشرطة عن تنفيذ أي اعتقالات.

ومساء السبت، قُتل شاب في الطيبة بعد تعرضه لجريمة إطلاق نار وإضرام النيران في مركبته على يد الجناة، وذلك بعد ساعات من جريمة راح ضحيتها شاب، في الثلاثينيات من عمره، من جديدة المكر إثر تعرضه لإطلاق نار.

221 قتيلا في المجتمع العربي منذ مطلع العام 2023

وسجل العام 2023 حصيلة غير مسبوقة من جرائم القتل راح ضحيتها 221 شخصا بينهم 16 امرأة.

وتقترف الجرائم وسط تعزز شعور المجرمين بإمكانية الإفلات من العقاب، علما بأن معظم الجرائم مرتبطة بالعمل في الربا والسوق السوداء، وتصفية الحسابات بين عصابات الإجرام أو في إطار العنف الأسري.

وتحوّلت جرائم القتل إلى أمر معتاد يرتكب على نحو شبه يومي في المجتمع العربي، الذي يجد نفسه متروكا لمصيره، في ظل تقاعس الشرطة وتواطئها مع منظمات الإجرام.