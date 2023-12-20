استشهاد فتى برصاص الاحتلال غرب بيت لحم

استشهد فتى، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة حوسان قرب بيت لحم، جنوبي الضفة الغربية، ما يرفع حصيلة شهداء الضفة إلى 303 منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

مواجهات مع الاحتلال في منطقة بيت لحم، أرشيفية (Getty Images)

استشهد الفتى محمود محمد عيسى زعول (16 عاما) برصاص قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة حوسان، غرب بيت لحم، في الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم، الأربعاء.

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وأفادت مصادر محلية بأن الفتى زعول أصيب بعيار ناري في الرقبة، خلال اقتحام جيش الاحتلال منطقة المطينة الواقعة في المدخل الشرقي لقرية حوسان، أطلق خلالها عناصر الاحتلال النار بشكل عشوائي في محاولة لتفريق الشبان.

وأعلنت الطواقم الطبية التابعة لـ"الهلال الأحمر" الفلسطيني بأنها قدمت العلاج كذلك لشاب يبلغ من العمر 24 عامًا تعرض لإطلاق النار من قرية حوسان، وقالت إنه "تم نقل المصاب للمستشفى لاستكمال العلاج".

وأوضحت المصادر أن مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في محاولة لصد اقتحامها للمنطقة، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي بكثافة، إضافة إلى قنابل الغاز السام المسيل للدموع، ما أدى لاستشهاد الطفل زعول.

وباستشهاد الفتى زعول ترتفع حصيلة شهداء الضفة الغربية المحتلة برصاص الجيش الإسرائيلي إلى 303 منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة المحاصر في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وفق معطيات وزارة الصحة الفلسطينية.

وأفاد شهود عيان، بأن الجيش الإسرائيلي اقتحم بلدة حوسان وشرع بتفتيش عشرات المنازل، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الفلسطينيين، استخدم خلالها الجيش الإسرائيلي الرصاص الحي.

وتشهد الضفة الغربية موجة توتر ومواجهات ميدانية بين الفلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي، يتخللها عمليات دهم واعتقال للفلسطينيين، بالتزامن مع استمرار الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة.

وفي وقت سابق اليوم، استشهد الشاب باسل وجيه المحتسب (28 عاما)، برصاص الاحتلال قرب بلدة سعير شمال الخليل، وزعم الاحتلال أن المحتسب "حاول تنفيذ عملية دهس عند مفترق بيت عنون".