الاحتلال يقتحم طولكرم ومخيّم نور شمس: إصابات بقصف مسيّرة إسرائيليّة وهدم منشآت

في اقتحام هو الثاني خلال 24 ساعة لطولكرم، أُصيب شبان بقصف مسيّرة إسرائيليّة؛ بالإضافة إلى هدم منشآت، وتدمير وتخريب ممتلكات المواطنين، وقصف منازلهم.

أُصيب عدد من الشبان الفلسطينيين من الضفة الغربيّة، إثر قصف نفّذته مسيّرة إسرائيليّة خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، ليل الثلاثاء - الأربعاء، مدينة طولكرم ومخيّم نور شمس شرقها.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال نفّذت أعمال هدم لعدد من المنشآت في مخيم نور شمس. وأكّدت وقوع إصابات من جرّاء قصف من طائرة مسيّرة لمنطقة المحجر في محيط المخيم.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال تمنع مركبات الإسعاف من الوصول للمنطقة، لإخلاء الإصابات للمشافي.

وذكرت أن قوات الاحتلال اقتحام بآلياتها وجرّافاتها العسكرية المدينة من محورها الغربي، مرورا بشارع "خضوري" وميدان "جمال عبد الناص"، وسط المدينة، وشارع مجمع "الكراجات" القديم.

وجابت مختلف شوارعها وأحيائها، فيما توجهت قوة أخرى من جهة "دوار المحاكم" باتجاه مخيم نور شمس شرق المدينة، وتمركزت في حي "المنشية"، وفرضت حصارا مشدّدا عليه.

واقتحمت دوريات الاحتلال الراجلة اقتحمت حيّ "الرشيد" في ضاحية "ذنابة" شرق طولكرم المتاخم لمخيم نور شمس، ونشرت الكمائن في المنطقة.

وجابت طائرات الاستطلاع سماء المدينة وضواحيها، وسط اندلاع مواجهات عنيفة في المخيم.

يذكر أن هذا الاقتحام هو الثاني خلال 24 ساعة، وأسفر عن تدمير وتخريب ممتلكات المواطنين وقصف منازلهم.

واستشهد الفتى أحمد محمد يوسف ياغي (17 عاما) والشاب إبراهيم ماجد عبد المجيد الطيطي (31 عاما)، الثلاثاء، برصاص قوات الاحتلال في مخيم الفوّار جنوب الخليل.

ووفق بيان لهيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير، صدر الثلاثاء، فإن الاعتقالات الني نفّذها الجيش الإسرائيليّ في الضفة الغربية، خلال اليومين الماضيين، "رافقها عمليات اقتحام وتنكيل واسعة في المدن والبلدات والمخيمات، إلى جانب الاعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، وعمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل الفلسطينيين، واعتقال فلسطينيين كرهائن".

وأكد البيان ارتفاع حصيلة الاعتقالات منذ بدء معركة "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إلى 4 آلاف و785، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.