استشهاد شاب برصاص الاحتلال عند حاجز الأنفاق قرب بيت لحم

ترتفع حصيلة الشهداء الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة منذ بدء الحرب على قطاع غزة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى 315 شهيدا، فيما بلغت حصيلة الشهداء منذ مطلع العام 523 شهيدا.

استشهد الشاب محمد صايل عبد القادر الجندي (38 عاما) من يطا جنوب الخليل إثر إصابته برصاص قوات الاحتلال عند حاجز الأنفاق غرب بيت لحم، مساء اليوم الخميس.

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وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن الشهيد وصل إلى مستشفى بيت جالا الحكومي ببيت لحم، بعد إطلاق الاحتلال النار عليه قرب حاجز الأنفاق غرب المدينة.

وفي التفاصيل، فإن جنود الاحتلال أطلقوا النار على الشهيد عند حاجز الأنفاق، وهو الشهيد الثالث في الضفة برصاص قوات الاحتلال منذ صباح الخميس.

واستشهد في وقت سابق الشاب حازم القطاوي متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات وسط مدينة رام الله، كما استشهد الشاب طارق ماهر شخشير (21 عاما) بعد إصابته برصاص الاحتلال قبل 10 أيام في نابلس.

وبذلك، ترتفع حصيلة الشهداء الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة منذ بدء الحرب على قطاع غزة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى 315 شهيدا، فيما بلغت حصيلة الشهداء منذ مطلع العام 523 شهيدا.