سورية: عدوان إسرائيلي على محيط العاصمة دمشق

مصدر عسكري في النظام السوري: "وسائط دفاعنا الجوي تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها، واقتصرت الخسائر على الماديات".

شنت إسرائيل عدوانا استهدف محيط العاصمة السورية دمشق، حيث سمع دوي انفجارات وجرى تفعيل الدفاعات الجوية من أجل التصدي لصواريخ العدوان، مساء الخميس.

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وأوردت وسائل إعلام تابعة للنظام السوري، أن "وسائل دفاعنا الجوي تصدت لأهداف معادية في محيط دمشق، وذلك بعد سماع دوي انفجارات".

ونقلت عن مصدر عسكري قوله "حوالي الساعة 23:05 (بتوقيت سورية) من مساء اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط في المنطقة الجنوبية".

وأضاف أن "وسائط دفاعنا الجوي تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها، واقتصرت الخسائر على الماديات".

يتبع...