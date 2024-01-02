قلقيلية: 4 شهداء برصاص الاحتلال في عزون

نعت مساجد بلدة عزون الشبان الأربعة الذين استشهدوا في اشتباك مع جيش الاحتلال وهم: وليد رضوان، ومحمد رضوان، وقصي عدوان وإياد شبيطة.

قوات الاحتلال تنسحب من بلدة عزون بعد عملية عسكرية استمرت لساعات

استشهد 4 شبان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في منطقة الصفحة غربي بلدة عزون شرق قلقيلية في الضفة الغربية المحتلة فجر اليوم الثلاثاء.

ونعت مساجد بلدة عزون الشبان الأربعة الذين استشهدوا في اشتباك مع جيش الاحتلال وهم: وليد رضوان، ومحمد رضوان، وقصي عدوان وإياد شبيطة.

وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي ن عن اغتيال أربعة شبان فلسطينيين من بلدة عزون، فيما لا يزال مصير شاب خامس مجهولا.

كما أعلن الاحتلال، عن إصابة ضابط بجراح خلال تبادل لإطلاق النار مع المسلحين في البلدة.

ونشر جيش الاحتلال صورة لأسلحة قال إنها كانت بحوزة المسلحين قبل استشهادهم في عزون.

واقتحمت قوات الاحتلال فجرا، بلدة عزون شرق قلقيلية، حيث اندلعت اشتباكات مع القوات المقتحمة أسفرت عن إصابات بينها خطيرة في صفوف الشبان الفلسطينيين.

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وذكر شهود عيان أن جيش الاحتلال يصيب و يختطف عددا من الشبان الذين لم يعرف مصيرهم عقب حصار بناية سكنية في عزون، حيث أظهرت صوراً آثار دماء كثيفة عقب انسحاب الاحتلال من المكان.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن 6 جنود أصيبوا في بلدة عزون 2 منهم بجراح خطيرة، وذلك جراء انفجار عبوة ناسفة واشتباكات.

وقالت مصادر فلسطينية إن قوة عسكرية كبيرة اقتحمت البلدة من عدة محاور، ودارت اشتباكات ومواجهات عنيفة.

ونفذت قوات الاحتلال حملة مداهمات وتفتيش للمنازل والمحال التجارية، وصادرت تسجيلات الكاميرات.

وحاصرت قوات الاحتلال بناية سكنية في حي الصفحة، ودفعت بتعزيزات عسكرية للمكان.