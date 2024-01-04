أم الفحم: إصابة خطيرة في جريمة إطلاق نار

أسفرت جريمة إطلاق نار في أم الفحم عن إصابة شخص بجراح وصفت بأنها خطيرة، فيما لم تعلن الشرطة عن اعتقال أي مشتبه به.

أصيب شخص بجراح وصفت بأنها خطيرة في جريمة إطلاق نار ارتكبت بحي الباطن في مدينة أم الفحم، مساء اليوم الخميس.

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وقدم طاقم طبي العلاجات الأولية للمصاب، ثم جرى نقله على وجه السرعة إلى مستشفى "هعيمك" في العفولة لاستكمال العلاج.

وقالت الشرطة إنها شرعت بالتحقيق وجمع القرائن من مكان الجريمة وأعمال البحث وراء المشتبهين الضالعين في الجريمة.

وأشارت إلى أنه "وفقا للاشتباه الأولي فإن الجريمة ارتكبت على خلفية نزاع جنائي".

مما يذكر أن العام المنقضي شهد حصيلة غير مسبوقة في جرائم القتل التي راح ضحيتها 228 شخصا بينهم 16 امرأة.

وتحوّلت جرائم القتل إلى أمر معتاد يرتكب على نحو شبه يومي في المجتمع العربي، الذي يجد نفسه متروكا لمصيره، في ظل تقاعس الشرطة وتواطئها مع منظمات الإجرام.

وترتكب الجرائم وسط تعزز شعور المجرمين بإمكانية الإفلات من العقاب، علما بأن معظم الجرائم مرتبطة بالعمل في الربا والسوق السوداء، وتصفية الحسابات بين عصابات الإجرام أو في إطار العنف الأسري.