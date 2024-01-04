صافرات الإنذار تدوي في "دوفيف" بالجليل الأعلى

تتأهب إسرائيل من رد حزب الله على اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، صالح العاروري، و6 آخرين بينهم قياديان في كتائب القسام في قصف إسرائيلي استهدف مكتبا لحماس في المشرفية بضاحية بيروت الجنوبية.

دوت صافرات الإنذار صباح الخميس، في دوفيف ومناطق بالجليل الأعلى على الحدود مع القطاع الشرقي من جنوب لبنان، في وقت تشهد الحدود مع لبنان تأهبا إسرائيليا عقب اغتيال القيادي في حركة حماس صالح العاروري في جنوب بيروت.

ونعى حزب الله بعيد منتصف ليل الأربعاء-الخميس، 4 من عناصره الذين استشهدوا في قصف إسرائيلي جنوبي لبنان، مع استمرار القتال على الحدود اللبنانية.

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يأتي ذلك، فيما تبادل الجيش الإسرائيلي مع حزب الله، إطلاق النار، بأسلحة متنوعة، حيث قصفت المدفعية الإسرائيلية أطراف عدة بلدات في جنوب لبنان، فيما استهدف حزب الله مواقع وقوات إسرائيلية في المنطقة الحدودية.

وأجرى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هليفي، تقديرا للموقف مع قائد المنطقة الشمالية، أوري غوردين، وقائد الفرقة 210، تسيون راتسون، وقادة الألوية وكتائب الاحتياط المنتشرة في المنطقة.

وتتأهب إسرائيل من رد حزب الله على اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، صالح العاروري، و6 آخرين بينهم قياديان في كتائب القسام في قصف إسرائيلي استهدف مكتبا لحماس في المشرفية بضاحية بيروت الجنوبية.