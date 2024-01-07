شهيد قرب رام الله يرفع حصيلة الشهداء بالضفة منذ الصباح إلى 8

ارتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية منذ صباح اليوم إلى 8 شهداء، 7 في مدينة جنين وشهيد في رام الله، بحسب ما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية.

أعلنت وزارة الفلسطينية، اليوم الأحد، استشهاد الشاب أحمد محمود حسين محارب (28 عاما) برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بلدة عبوين قضاء رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

وارتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية منذ صباح اليوم إلى 8 شهداء، 7 في مدينة جنين وشهيد في رام الله، بحسب ما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية.

وفي وقت سابق صباح اليوم، أعلنت وزارة الصحة عن استشهاد الأشقاء: هزاع ناجح حسن درويش عصعوص (27 عاما)، ورامي (22 عاما)، وأحمد (24 عاما)، وعلاء (29 عاما)، ورزق الله نبيل عصعوص (18 عاما)، ومحمد ياسر موسى عصعوص (25 عاما)، وجميعهم من قرية مثلث الشهداء، جراء قصف الاحتلال.

وفي ساعات ما بعد الظهر، أعلن مدير مستشفى الرازي في جنين فواز حماد، عن استشهاد وديع ياسر عصعوص (18 عاما)، متأثرا بجروح أصيب بها، فجر اليوم الأحد، ما يرفع عدد الشهداء جراء قصف مسيرة للاحتلال مجموعة من الشبان عند دوار الشهداء جنوب مدينة جنين، إلى سبعة.