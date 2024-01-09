مقتل محمد فضيلي بجريمة إطلاق نار في الطيرة

أسفرت جريمة إطلاق نار وقعت بمدينة الطيرة، صباح اليوم الثلاثاء، عن مقتل الشاب محمد فضيلي، في الثلاثينيات من العمر.

قُتل الشاب محمد فضيلي، يبلغ من العمر 30 عاما، في جريمة إطلاق نار وقعت بساحة منزله في مدينة الطيرة، صباح اليوم الثلاثاء.

وأفاد الناطق بلسان خدمة "نجمة داود الحمراء" بأن "مركز الاستعلامات 101 تلقى، الساعة 05:53، بلاغا حول تعرّض شاب لحادثة عنف في الطيرة، وبدورها وصلت الطواقم الطبية إلى المكان ووجدت شابًا (30 عامًا) بدون علامات حياة، إذ تمّ إقرار وفاته على الفور".

ووفقا للشرطة فإن الضحية تعرض لإصابة بعيارات نارية في القسم العلوي من جسده حين كان في ساحة منزله أطلقها جان مجهول من مركبة عابرة، ما أسفر (وفقا لمصادر طبية) عن إصابته بجروح حرجة نقل على إثرها إلى مستشفى (مئير) في مدينة كفار سابا، وهناك أقر الأطباء وفته متأثرا بإصابته.

وباشرت قوات من الشرطة والتشخيص الجنائي التحقيق في ملابسات الجريمة وجمع الأدلة من المكان.