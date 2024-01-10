غزة: الهلال الأحمر يعلن استشهاد 6 من أفراده بقصف إسرائيلي استهدف مركبة إسعاف

جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني قالت إن "ستة من طواقمنا استشهدوا جراء استهداف الاحتلال مركبة إسعاف عند مدخل دير البلح وسط القطاع".

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الأربعاء، استشهاد 6 أفراد من طواقمها جراء قصف إسرائيلي، استهدف مركبة إسعاف وسط قطاع غزة.

وقالت الجمعية، في بيان: "استشهاد أربعة من طواقم إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني جراء استهداف الاحتلال مركبة إسعاف في شارع صلاح الدين عند مدخل دير البلح وسط القطاع".

وأضافت بعد ذلك: "6 شهداء حصيلة استهداف الاحتلال مركبة إسعاف الهلال الأحمر في دير البلح، أربعة من طواقم الهلال الأحمر".

وذكرت أن الشهداء هم "سائق الإسعاف، يوسف أبو معمر، المسعف فادي فؤاد المعني، وإسلام أبو ريالة، ومستجيب أول، فؤاد أبو خماش، مصور متطوع".

ولفتت إلى "إصابتين كانتا في مركبة الإسعاف واستشهدا جراء الاستهداف".

ولأكثر من مرة، استهدف الجيش الإسرائيلي مركبات ومقرات تتبع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، وللمؤسسات الصحية العاملة في قطاع غزة.

وخلال الحرب المتواصلة في غزة، استهدف الجيش الإسرائيلي العديد من المنشآت الطبية وسيارات الإسعاف، وكانت في البداية تستهدف بشكل أساسي المنشآت الطبية شمال ووسط القطاع، ثم انتقلت إلى المؤسسات الواقعة جنوبا مع اتساع رقعة المعارك البرية.

ومنذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى الأربعاء 23 ألفا و357 شهيدا و59 ألفا و410 مصابين معظمهم أطفال ونساء، و"دمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.​​​​