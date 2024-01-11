مقتل شاب بتفجير سيارة في الطيرة

قال أحد أفراد طاقم طبيّ وصل إلى المكان: "شاهدنا سيارة مشتعلة، بينما كان رجال الإطفاء يقومون بعمليات الإطفاء، وكان داخل السيارة رجل فاقد للوعي يبلغ من العمر 30 عاما، بدون نبض ولا تنفُّس، ولم يكن أمامنا سوى إقرار وفاته".

قُتل شاب في الثلاثين من عمره، إثر تفجير مركبة كان يستقلّها في المدينة، مساء اليوم الخميس.

وقالت الشرطة في بيان إنها "شرعت في التحقيق في ملابسات انفجار سيارة في الطيرة، حيث عُثر على شخص ميتا".

وأشارت إلى أن خلفية ذلك يُرجَّح أن تكون جريمة. وذكرت أنها توجّهت إلى موقع سُمع في دويّ انفجار في المدينة، ورأى عناصرها مركبة قد اشتعلت فيها النيران، وشخصا ميتا.

فيديو لاحتراق سيارة إثر تفجير أسفر عن مقتل شاب في مدينة #الطيرة.



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وذكرت أنها عثرت على "بقايا أجزاء من أسلحة" في موقع انفجار المركبة.

وأضافت أن مختصّا من عناصرها "فحص بقايا (الجزء الذي عُثر عليه)، مع مسح المكان لإزالة أي خطر إضافي على الجمهور، وفي نهاية ذلك، نقَل النتائج لمواصلة استخراج الأدلة في مختبرات الطب الشرعي التابعة لشرطة إسرائيل في إطار تحقيق مفتوح لفحص الخلفية والملابسات".

وقال أحد أفراد طاقم طبيّ وصل إلى المكان: "شاهدنا سيارة مشتعلة، بينما كان رجال الإطفاء يقومون بعمليات الإطفاء، وكان داخل السيارة رجل فاقد للوعي يبلغ من العمر 30 عاما، بدون نبض ولا تنفُّس، ولم يكن أمامنا سوى إقرار وفاته".

يُذكر أن العام الماضي، كان قد شهد حصيلة غير مسبوقة في جرائم القتل التي راح ضحيتها 228 شخصا، بينهم 16 امرأة.

وتحوّلت جرائم القتل إلى أمر معتاد يرتكب على نحو شبه يومي في المجتمع العربي، الذي يجد نفسه متروكا لمصيره، في ظل تقاعس الشرطة وتواطئها مع منظمات الإجرام.

وترتكب الجرائم وسط تعزز شعور المجرمين بإمكانية الإفلات من العقاب، علما بأن معظم الجرائم مرتبطة بالعمل في الربا والسوق السوداء، وتصفية الحسابات بين عصابات الإجرام أو في إطار العنف الأسري.