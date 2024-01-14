أبو عبيدة: استهدفنا ألف آلية عسكريّة إسرائيليّة... مصير العديد من الأسرى مجهول

قال أبو عبيدة إن "مصير العديد من الأسرى صار مجهولا خلال الأسابيع الماضية"، مضيفا: "على الأغلب العديد من الأسرى قد قتلوا والعدو يتحمل مسؤولية مصيرهم".

أكد الناطق باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، في كلمة هي الأولى بالصوت والصورة منذ 23 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، استهداف وإخراج عن الخدمة ألف آلية عسكرية إسرائيلية خلال 100 يوم في غزة.

وقال أبو عبيدة إن "مصير العديد من الأسرى صار مجهولا خلال الأسابيع الماضية"، مضيفا: "على الأغلب العديد من الأسرى قد قُتلوا، والعدو يتحمل مسؤولية مصيرهم".

وأضاف أبو عبيدة: "كبدنا العدو وما زلنا نكبده خسائر باهظة تفوق كلفتها ما تكبده في 7 أكتوبر".

وتابع: "استهدفنا وأخرجنا عن الخدمة 1000 آلية عسكرية إسرائيلية خلال 100 يوم في غزة".

وذكر أن "جلّ ما استهدفنا به العدو من ذخائر وأسلحة من الصناعة العسكرية لكتائب القسام".

وأكد أن "العدو فشل في تحقيق أهدافه أو تحرير أي أسير لدينا"، مشددا على أن "أي حديث سوى وقف العدوان على شعبنا ليست له أي قيمة".

وتابع أبو عبيدة: "من واجبنا أن نحيط ملياري مسلم في العالم بأن العدو الصهيوني دمر معظم مساجد قطاع غزة".

وقال أبو عبيدة: "نحيي المقاومة في لبنان واليمن والعراق وننعى شهداءهم".

وأضاف: "جاءتنا رسائل المقاومة بتوسيع عملياتها في قادم الأيام مع استمرار العدوان على غزة".