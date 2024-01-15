الخليل: إصابة حرجة لفتاة وأخرى لشاب برصاص الاحتلال في دورا

دارت مواجهات أطلقت خلالها الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز السام صوب المواطنين، ما أسفر عن إصابتين بالرصاص الحي وإصابة العشرات بالاختناق جراء استنشاق الغاز السام.

أصيبت فتاة بجراح حرجة وشاب برصاص قوات الاحتلال الحي والعشرات بالاختناق خلال مواجهات في بلدة دورا جنوب الخليل، اليوم الإثنين.

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وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن فتاة أصيبت بجراح حرجة في الرأس وشابا أصيب في الفخذ خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في دورا.

وفي التفاصيل، فإن قوات الاحتلال اقتحمت دورا بآلياتها العسكرية، ودارت مواجهات أطلقت خلالها الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز السام صوب المواطنين، ما أسفر عن إصابتين بالرصاص الحي وإصابة العشرات بالاختناق جراء استنشاق الغاز السام.

كما اعتقلت قوات الاحتلال شابا وهو صاحب محل تجاري في المنطقة.

وعند حاجز قلنديا العسكري شمالي القدس المحتلة، أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر، أن طواقمها نقلت إصابة بالرصاص الحي أسفل البطن لشاب (28 عاما) قرب الحاجز العسكري.

وفي نابلس، أصيب 4 مواطنين برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها لحي المخفية في المدينة، أحدهم (15 عاما) في الرأس والآخر (71 عاما) في البطن وطفل (9 سنوات) بشظايا في الرأس وأخرى (27 عاما) بشظايا في الظهر.