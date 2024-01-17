9 شهداء بالضفة منذ الصباح: 4 شهداء بقصف مسيرة على مخيم طولكرم

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان مقتضب، أن طواقمها تعاملت مع 4 شهداء من داخل مخيم طولكرم جراء قصف إسرائيلي بمسيرة.

تصاعد أعمدة الدخان جراء القصف الذي تعرض له مخيم طولكرم (Getty Images)

استشهد 4 شبان فلسطينيين، اليوم الأربعاء، إثر قصف مركبتهم من قبل طائرة مسيرة للاحتلال الإسرائيلي خلال تواجدها في حارة التمام في مخيم طولكرم بالضفة الغربية، لترتفع حصيلة الشهداء بالضفة منذ ساعات الصباح إلى 9 شهداء بعد اغتيال 3 شبان فجر اليوم في مخيم بلاطة القريب من مدنية نابلس.

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وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان مقتضب، أن طواقمها تعاملت مع 4 شهداء من داخل مخيم طولكرم جراء قصف إسرائيلي بمسيرة.

وأفادت الجمعية الفلسطينية أن طائرة إسرائيلية مسيرة استهدفت الشبان في حارة التمام في مخيم طولكرم.

واعاقت قوات الاحتلال وصول مركبات الإسعاف ودخولها للمخيم.

واقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم الأربعاء، مدينة ومخيم طولكرم، بعدة آليات وجرافات عسكرية؛ قبل أن تندلع اشتباكات ومواجهات عنيفة في المخيم.

وداهمت قوات الاحتلال بعشرات الآليات العسكرية، ترافقها جرافتان، مدينة طولكرم من ثلاثة محاور، الغربية والشمالية والجنوبية.

وتوغلت قوات الاحتلال في شارع دوار العليمي "المحاكم"، ودوار شويكة، وشارع جامعة القدس المفتوحة، وشارع نابلس، باتجاه مخيم طولكرم للاجئين، شرقي المدينة.

وحاصرت آليات وجرافات الاحتلال العسكرية، حاصرت مخيم طولكرم من كافة مداخله، ونشرت قناصتها في البنايات على مدخل المخيم والمحاذية والمحيطة به.

نابلس: استشهاد 5 شبان بينهم شقيقان

وفي نابلس، استشهد 5 شبان بينهم شقيقان، فجر اليوم الأربعاء، عقب قصف صاروخي استهدف مركبة فلسطينية مدنية في المنطقة الشرقية من المدينة.

وقصفت مسيرة إسرائيلية مركبة مدنية فلسطينية قرب مفرق بردى بمحاذاة مخيم بلاطة، الأمر الذي أدى إلى انفجارها واشتعال النيران فيها.

وأعلن رسميا عن استشهاد القائد في كتيبة بلاطة عبد الله أبو شلال، ومعه أيضا محمود أبو حمدان، والشقيقين يزن وسيف النجمي ومحمد قطاوي، وبذلك يكون عدد شهداء الغارة على السيارة قرب مخيم بلاطة فجر اليوم خمسة شهداء.

وأفادت جمعية "الهلال الأحمر بأن قوات الاحتلال منعت طواقمها الطبية من الوصول لمكان الاستهداف ونقل أو معرفة مصير من كان بالمركبة.