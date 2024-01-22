استشهاد الفتى يامن حسيتي برصاص الاحتلال في عرابة جنوبي جنين

أفادت مصادر طبية، باستشهاد الفتى يامن محمد حسيتي (17عاما) متأثرا بإصابته بالرصاص الحي في بطنه، خلال المواجهات التي اندلعت في البلدة.

استشهد فتى في وقت متأخّر من مساء الإثنين، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة عرابة، جنوبي جنين بالضفة الغربية المحتلة.

وأكّد الهلال الأحمر الفلسطيني "ارتقاء فتى 17 عامًا برصاص الاحتلال في بلدة عرابة جنوب جنين بالضفة الغربية".

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد الفتى يامن محمد حسيتي (17عاما) متأثرا بإصابته بالرصاص الحي في بطنه، خلال المواجهات التي اندلعت في البلدة.

ولفتت مصادر محلية إلى أن جنود الاحتلال عرقوا وصول طاقم طبيّ إلى الفتى المصاب، ما أسفر لاحقا عن استشهاده.

إصابات واعتقال شابين وطفلين خلال اقتحام الاحتلال بلدتي حلحول وصوريف بالخليل

واعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الإثنين، على عدد من الأهالي بالضرب، واعتقلت شابين، في بلدة حلحول، شمال الخليل.

واقتحمت قوات الاحتلال حلحول واعتدت بالضرب المبرح بأعقاب البنادق على عدد من المواطنين ونكّلت بهم، ما تسبّب بإصابة شابين بجروح وكدمات في الرأس والبطن، نقلوا إثرها للمستشفى.

كما اعتقلت قوات الاحتلال من البلدة الشابين: عبد الله ربحي السعدة، وزياد محمد علي الزعنون، وفتشت عدة منازل تعود ملكيتها لعائلة أبو ريان، وعاثت بمحتوياتها خرابا.

وفي بلدة صوريف شمال غرب الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الطفلين: الياس إبراهيم حلاحلة (15 عاما)، وقسام محمد حلاحلة (14عاما).

كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية الطبقة ومنطقة عيون أبو سيف ببلدة دورا جنوب الخليل، واستولت على عدد من المركبات.

إصابة شاب خلال مواجهات في البيرة

وأصيب شاب، مساء الإثنين، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة البيرة.

وأفادت مصادر محلية بأن مواجهات اندلعت بين المواطنين وقوات الاحتلال عقب اقتحامها مدينة البيرة، وتمركزها في محيط مسجد العين والمقبرة، أطلق خلالها الجنود الرصاص وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع تجاه المواطنين، ما أدى لإصابة شاب بشظية في الرأس.