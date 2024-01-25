الحوثيون: محصلة عملياتنا القصف بأكثر من 200 طائرة مسيّرة وأكثر من 50 صاروخا بالستيا ومجنحا

أكد الحوثي مواصلة العمليات في البحر الأحمر "حتى وصول المساعدات إلى غزة ووقف إطلاق النار".

قال زعيم جماعة الحوثيين في اليمن، عبد الملك الحوثي، إن الولايات المتحدة تمنع وصول الغذاء والدواء إلى غزة، وتقاتل في الوقت ذاته من أجل وصول السفن المحملة بالبضائع إلى إسرائيل.

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جاء ذلك في خطاب له اليوم الخميس، حيث أوضح أن "أميركا تقاتل من أجل وصول السفن المحملة بالبضائع إلى إسرائيل لكنها تمنع وصول الغذاء والدواء إلى غزة".

وأضاف أن جماعته "استخدمت في عملياتها أكثر من 200 طائرة مسيّرة و50 صاروخا بالستيا ومجنحا"، وأكد مواصلة العمليات في البحر الأحمر "حتى وصول المساعدات إلى غزة ووقف إطلاق النار".

يتبع...