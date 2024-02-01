اتهام شاب من شفاعمرو بالتخطيط لإحراق محطة للشرطة ومصنعا إثر الحرب على غزة

ادعت الشرطة والشاباك أن "المتهم ألقى زجاجة حارقة على مركز للشرطة في شفاعمرو، في نهاية كانون الأول/ ديسمبر 2023، وأنه قبل أسابيع قليلة من ذلك خطط لإضرام النار في المنطقة التجارية المحيطة بمعامل تكرير النفط في خليج حيفا".

قدمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية، صباح اليوم الخميس، لائحة اتهام ضد الشاب رازي حمادة من مدينة شفاعمرو بالتخطيط لإحراق محطة للشرطة في شفاعمرو، والمنطقة الصناعية في محيط معامل تكرير النفط في حيفا، إثر الحرب على غزة.

ومددت المحكمة اعتقال حمادة لغاية الانتهاء من الإجراءات القضائية بحقه، وستعقد الجلسة المقبلة يوم 15 شباط/ فبراير الجاري في المحكمة المركزية بحيفا.

وحضر الشاب جلسة المحكمة، اليوم، عبر تطبيق (زوم)، وتحدث مع محامي الدفاع وأفراد عائلته.

وفرضت الشرطة وجهاز الشاباك حظر نشر منذ لحظة اعتقال الشاب، يوم 29 كانون الأول/ ديسمبر العام الماضي، وذلك حتى تقديم لائحة اتهام اليوم.

ويترافع عن حمادي المحامي موفق نفّاع، وسيزور نفاع المعتقل خلال الأسبوع المقبل.

ووفقا للشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام (الشاباك)، صباح اليوم، أنه جرى تقديم لائحة الاتهام ضد الشاب رازي حمادة (20 عاما) من شفاعمرو، نسبت إليه تهمة "محاولة إضرام النار في مركز للشرطة في شفاعمرو والتخطيط لإحراق مصنع حساس في منطقة خليج حيفا، وذلك تضامنا مع حماس".

وأضافا بأنه "تم، مؤخرا، اعتقال الشاب من سكان شفاعمرو، للاشتباه في تورطه في إلقاء زجاجة حارقة على مركز للشرطة في شفاعمرو ليلة 24.12.2023".

وتابعا في بيان مشترك أن "التحقيق الذي أجراه الشاباك والوحدة المركزية في لواء الشمال، كشف أن المتهم ألقى زجاجة حارقة على مركز للشرطة في شفاعمرو، في نهاية كانون الأول/ ديسمبر 2023، وأنه قبل أسابيع قليلة من ذلك خطط لإضرام النار في المنطقة التجارية المحيطة بمعامل تكرير النفط في خليج حيفا".

وأشارا إلى أنه "خلال التحقيق تم جمع الأدلة التي تبين أن المتهم قرر القيام بهذه الأعمال في ضوء دعمه لمنظمة حماس وعلى خلفية القتال في قطاع غزة، وأنه تصرف بمفرده، دون بنية تحتية مؤسساتية أو صلة بمنظمة حماس في قطاع غزة، بعد الاطلاع على قنوات الأخبار وخصوصا الجزيرة".

وبحسب ادعاء الشرطة والشاباك فإنه حمادة شارك، في السابق، أمام قوات الشرطة في شفاعمرو، بأحداث الهبة الشعبية "هبّة الكرامة" في أيار/ مايو 2021، والتي جاءت احتجاجا ضد العدوان الإسرائيليّ على قطاع غزّة في العمليّة التي تُسمّى إسرائيليًّا بـ"حارس الأسوار".